好日子不會持久不衰 著名投資者警告輝達很像泡沫

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-05-24 13:40

截至周四 (53 日) 收盤，輝達順利突破 1000 美元關卡，至 1037.99 美元，漲幅超過 9%，市場一片歡呼聲。但在一片看漲興奮的聲音中，一位知名投資者對這家晶片製造商的長期前景持懷疑態度。

資產管理公司 Research Affiliates 創辦人 Rob Arnott 表示，輝達的市場成功是基於其未來將繼續主導半導體產業的理念。他指出，「輝達似乎存在泡沫」，這檔股票的股價營收比 (Price-to-sales，PS) 是天文數字，之所以是天文數字，是因為他們的利潤率絕對是巨大的。

Arnott 表示，半導體廠商之間的競爭對人工智慧消費者來說將是個好消息，因為這保證了人工智慧的力量隨著成本的下降而上升。

可以肯定的是，輝達目前遙遙領先晶片製造商，公司最新宣布的第二季指引超出預期，因為公司預計，需求仍然超過供志。

輝達崛起之際，人工智慧的發展推動了對其先進硬體的需求。但其他半導體製造商也是如此。例如，台積電預計，今年半導體產業的產值將可望成長 10% 以上，晶圓代工產業將年成長 20%。