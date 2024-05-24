好日子不會持久不衰 著名投資者警告輝達很像泡沫
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-05-24 13:40
AI 領域的「帶頭大哥」輝達 (NVDA-US) 再次超出了華爾街的預期，第一財季的各項數據，包括營收、利潤及指引都全面超越了預期。不僅如此，市場期待的拆股也如期兌現，引發股價暴漲。
截至周四 (53 日) 收盤，輝達順利突破 1000 美元關卡，至 1037.99 美元，漲幅超過 9%，市場一片歡呼聲。但在一片看漲興奮的聲音中，一位知名投資者對這家晶片製造商的長期前景持懷疑態度。
資產管理公司 Research Affiliates 創辦人 Rob Arnott 表示，輝達的市場成功是基於其未來將繼續主導半導體產業的理念。他指出，「輝達似乎存在泡沫」，這檔股票的股價營收比 (Price-to-sales，PS) 是天文數字，之所以是天文數字，是因為他們的利潤率絕對是巨大的。
「那麼，AMD(AMD-US)、英特爾 (INTC-US) 和台積電 (TSM-US)(2330-TW) 是否會坐下來說，『哦，你們可以保持 50% 以上的利潤率。你可以保留 90% 以上的市場份額。別擔心』，不會的，他們都要參與進來。」
Arnott 表示，半導體廠商之間的競爭對人工智慧消費者來說將是個好消息，因為這保證了人工智慧的力量隨著成本的下降而上升。
可以肯定的是，輝達目前遙遙領先晶片製造商，公司最新宣布的第二季指引超出預期，因為公司預計，需求仍然超過供志。
輝達崛起之際，人工智慧的發展推動了對其先進硬體的需求。但其他半導體製造商也是如此。例如，台積電預計，今年半導體產業的產值將可望成長 10% 以上，晶圓代工產業將年成長 20%。
此外，美國銀行本月指出，一場將人工智慧應用於產品的技術競賽意味著，將有多家晶片製造商根據各自的優勢受到追捧。
- 強勢上揚！深入探訪澳洲房產考察團限時報名
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇