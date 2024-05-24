外務太多！投資人籲拒付天價薪酬 馬斯克：反對美對陸EV加稅 AI是我最恐懼事物

鉅亨網新聞中心 2024-05-24 15:46

美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 的執行長馬斯克周四 (24 日) 在歐洲最大新創科技展覽會上表示，AI 是他最恐懼的事物，並稱最大擔憂是 OpenAI、Google 和 Meta 未最大限度地尋求真相，他並強調，他的新創公司 xAI 是唯一一家將拯救人類免於其他 AI 公司之手的 AI 公司。

除 AI 外，馬斯克在視訊會談上還提到中國電動車市場與旗下太空公司 SpaceX 資本化等議題，並稱當拜登政府宣佈對中國進口電動車徵收關稅稅率從 25% 提高到 100% 時，他感到很驚訝。「限制貿易自由或扭曲市場的事情都不好，在沒有關稅等因素的情況下，特斯拉在中國市場的競爭力相當強。

至於 xAI、SpaceX 何時登陸資本市場，馬斯克則未正面回應，但由於這位科技狂人過度專注於其他事業，也引發特斯拉投資人的不滿。

《財富中文網》報導，特斯拉投資人正遊說其他人反對支付馬斯克高薪，包括紐約市退休基金在內團體周一 (20 日) 呼籲，在 6 月 13 日的特斯拉股東大會上，投票反對給予馬斯克史上最大的 460 億美元薪酬計畫。

在紐約市退休基金擔任投資顧問的紐約市主計長 Brad Lander 正發起上述倡議，他認為特斯拉董事太聽馬斯克的話，當馬斯克忽視特斯拉而專注於他在 Boring Company、Neuralink、SpaceX、X 平台和其他公司的角色時，董事會也沒有費心介入。

包括 Amalgamated Bank、Akademiker 退休基金和 SOC Investment 等機構投資人認為，馬斯克對特斯拉股價構成重大風險，因為馬斯克已將持有的 20% 特斯拉股份的一部分作為貸款抵押品，若馬斯克被迫出售其質押的股票，恐導致特斯拉股價大跌，進而損害股東利益。

特斯拉投資人抱怨馬斯克每天只專注於一家公司的事務，把有限的時間分配給不同的公司，希望董事會能保證特斯拉有一位全職的執行長。此外，還從特斯拉挖走關鍵人才。

投資人還在信中指控，馬斯克近來開始從特斯拉 AI 和自駕團隊中挖走頂尖工程師，為他的新公司 xAI 服務，包括曾在特斯拉擔任電腦視覺 (CV) 主管的 Ethan Knight。

此外，投資者認為，董事會放任不管意味著馬斯克將特斯拉視為自己和其他企業的「金庫」，並指馬斯克曾承認利用特斯拉工程師解決 X 平台問題。

上述情況也預告，部份退休基金投資人將在下個月跟特斯拉攤牌，一些退休基金投資人覺得為一位兼職執行長支付過高薪酬，但有散戶認為馬斯克是一位有遠見的領導者，必須不惜一切代價將他留在特斯拉。