新竹房價節節高 近五年首季大樓房價指數年年有雙位數漲幅

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-24 11:21

2024 年第一季的「政大永慶七都大樓房價指數」和「政大永慶雙北公寓房價指數」出爐。數據顯示，2024 年第一 季七大都會區大樓房價指數漲勢再起，其中桃園、新竹、台中、高雄年漲幅皆超過 1 成，新竹縣市房價指數近五年漲幅更是年年均達雙位數。

同時，比較雙北地區的大樓和公寓產品房價指數變化，受惠於經濟前景看好抬升整體房市熱絡，使 2024 年第一季雙北大樓和公寓齊漲，房價指數漲幅未有明顯差異。

觀察近五年全台七大都會區第一季的大樓房價指數變化，房價漲幅明顯再起。2023 年 Q1 七都都會區房價指數漲幅雖出現短期回落，但是 2024 年第一 季房價漲幅明顯成長，桃園、新竹、台中、高雄的大樓房價指數年漲幅再度突破雙位數，新竹縣市以年漲幅 17.8%，位列七都之冠。

永慶房產集團研展中心總監郭翰分析，2024 年台灣經濟表現亮眼，景氣對策燈號連 3 顆綠燈，民眾購屋信心增強，使自用、長期置產族群回籠，買氣回溫。再加上新青年安心成家優惠貸款方案，帶動民眾加速購屋決策，使台灣房市再度出現一波熱潮。細觀 2024 年首季的大樓房價指數漲幅較去年同期全面攀高，2024 年房價漲幅恐將令人有感。

而台南的大樓房價指數漲幅趨緩。郭翰說明，數據顯示，從 2021 年第一季到 2023 年第一 季，台南大樓房價指數漲勢凌厲，使當地房價也從低基期被拉抬至歷史新高點位，台南市相對高昂的房價使消費者難以追價，因此 2024 年第一季台南大樓房價指數漲幅有回落現象。

從 2023 年下半年至 2024 年上半年，隨著台灣景氣加溫、股市熱絡的樂觀情緒，帶動台灣整體房市熱度，雙北大樓、公寓房價指數也跟著齊漲。

郭翰指出，新北因有不少新興重劃區正如火如荼的建設新房，再加上營建成本近年來不斷攀升，使預售屋的價格屢創新高，也帶動整區中古屋產品價格，使當地大樓、公寓房價指數漲幅較顯著。

而台北的房價位處高基期，部分購屋族群也已無法負荷，使房價指數漲幅沒其他都會區大，不過台北公寓已從 2023 年第一季的 - 1.3% 成長到 2024 年第一季的 4.7%，值得持續關注公寓房價未來漲勢變化。

至於台北與新北不同的是，近年來大樓、公寓房價指數漲幅近乎一致，但是 2021 年第一季公寓指數卻比大樓漲幅多了 2.3 個百分點。