俄羅斯首度公布舉行戰術核武演習 外交部：希望西方國家腦袋能冷靜下來

鉅亨網新聞中心 2024-05-23 16:50

俄羅斯國防部周二（21 日）宣布，根據總統普丁的指示，已在南部軍區展開第一階段非戰略核力量演習，俄國外交部表示，希望這次演習能讓西方國家的腦袋冷靜下來。

據今日俄羅斯電視台周三報導，本次非戰略核武演習分三個階段，第一階段演習主要演練獲取特種彈藥、裝備飛彈以及移至發射區的工作。參演的俄羅斯空天軍航空兵部隊，演練了對「匕首」高超音速飛彈等機載打擊武器裝填特種彈頭、戰機攜彈進入指定區域等。

南部軍區飛彈部隊人員進行「伊斯坎德爾」飛彈特種彈藥領取、裝填以及隱蔽進入發射陣地的任務演練。俄國國防部還公布使用非戰略核武器的演習影音。這段影片展示了「伊斯坎德爾」飛彈、「匕首」高超音速飛彈、圖 - 22M3 轟炸機、米格 - 31 戰鬥機的演習情形。

俄國外交部周二表示：「我們希望這次演習能使西方國家的腦袋冷靜下來，這有助於他們認識到其所造成的戰略風險可能帶來的災難性後果，並阻止他們支持基輔政權的恐怖主義行動，以及捲入與俄羅斯的直接武裝對抗。」

此外，俄國外交部還談到西方 F-16 戰機在烏克蘭戰場出現的可能性。俄方警告，莫斯科將美國和北約（NATO）的這個舉動視為蓄意挑釁，並將該戰機視為核武運載工具。

俄國國防部則說，此次演習的目的，是確保領土完整，「以反制某些西方官員針對俄羅斯的挑釁言論和威脅」。

與可能引發互相摧毀的「戰略核武器」不同，非戰略核武器，即戰術核武器的目標，被認為是針對在戰場上敵方的重要目標。