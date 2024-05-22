〈台股盤後 〉飆漲315點收21551點創史高 台積電865元再寫新高價
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-22 14:17
台股今 (22) 日在台積電 (2330-TW) 等電子權值股拉抬下，指數開高走高，一度達 21567 點，終場收在 21551.83 點，續創收盤歷史新高，漲幅達 315.08 點，成交量達 4398 億元，較昨日增加。
權值股普遍走強，台積電今日續寫新高價，盤中最高達 865 元，終場收在 864 元，漲幅 2.73%，市值為 22.41 兆元，光台積電一家就貢獻漲點 187 點，鴻海 (2317-TW) 上漲超過 1%，聯發科小漲 1% 內，守穩五日線。
其他電子權值股如台達電 (2308-TW)、聯電 (2303-TW) 漲幅也都超過 2%，金控雙雄富邦金 (2881-TW)、國泰金 (2882-TW) 也都穩盤上，推升大盤走勢。
市場今日聚焦 AI PC 相關概念股，隨著高通 (QCOM-US) 攜手微軟 (MSFT-US) 發布新一代 AI PC，相關概念股群起上攻，宏碁 (2353-TW) 率先亮燈漲停，華碩 (2357-TW) 也強漲超過 6%，主力代工廠仁寶 (2324-TW) 也收漲 9%，漲勢相當凌厲。
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