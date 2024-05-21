衝著蘋果來！微軟納德拉：Copilot+PC系列比頂級Mac還快58%

鉅亨網編譯許家華 2024-05-21 12:00

微軟 (MSFT-US) 周一 (20 日) 推出具有人工智慧功能的新型個人電腦 (即 AI PC)，在電池壽命不會快速耗盡的前提下，運行 Windows 軟體的 AI 功能，執行長納德拉 (Satya Nadella) 認為，AI PC 將重燃 Windows PC 和蘋果 Mac 之間的長期競爭。

微軟周一發布採用高通 (QCOM-US) 晶片的 Surface 筆電和 Surface Pro 平板電腦，以及 Copilot+PC 系列筆電，該晶片可以在離線狀態下運行一些 AI 任務。

聯想、戴爾、惠普、華碩、宏碁和三星等其他電腦製造商也推出了搭載高通 Snapdragon X Elite 和 X Plus 處理器的 AI PC，這些電腦有望延長電池壽命，並將運行微軟的 Copilot AI 聊天機器人。

納德拉表示，這些 Copilot+PC 電腦，無論是來自 Surface 系列或其他製造商，都將比蘋果的頂級 MacBook Air M3 更為強大，速度提升高達 58%。

微軟展示了一項名為「回憶」（Recall）的創新功能，可以搜尋 PC 上先前操作留下的記錄檔，幫助用戶迅速找到他們在電腦上瀏覽過的文件和其他數據，即便是那些在網頁瀏覽器標籤中打開的內容也不例外，且由於該功能依賴本地運作的 AI 模型，因此可離線運作，數據索引永遠不會發送到遠端伺服器。AI 模型可以根據書面描述和線條繪圖生成圖片。

此外，微軟還推出了 Copilot 語音助手，這款助手能夠即時地為《麥塊》（Minecraft）等電玩玩家提供指導。

微軟表示，各大廠商稍晚也將發布採用 AMD (AMD-US) 和英特爾 (INTC-US) 晶片且符合 Copilot+ 標準的 PC。這些電腦將可轉譯音頻、對傳入的訊息提出回應建議，以及在「設定」app 中提出更改建議，甚至與用戶討論螢幕上的內容。

Copilot+ PC 起價為 999 美元，周一起接受預購，預計 6 月 18 日上市。

AI PC 帶來 PC 升級動力

微軟負責消費者行銷的高階主管 Yusuf Mehdi 表示，微軟對強大的 AI PC 市場相當有信心，預計明年將售出高達 5000 萬台 AI PC，因為在本地直接運行 AI 軟體將是大眾消費者升級手邊設備的一大動力。

根據市場研究公司 Gartner 的數據，去年全球 PC 出貨量下降約 15%，降至 2.42 億台。 這意味著微軟預期的 AI PC 銷售量將佔據 PC 總銷售量的五分之一左右。

微軟此次推出的「Copilot+」電腦行銷類別，不禁讓人回想起英特爾在 2011 年與 PC 製造商合作推出的 Ultrabook 超薄 Windows 筆記型電腦，當時是為了與蘋果 MacBook Air 競爭。

當年蘋果憑藉搭載 Arm 架構晶片的 MacBook 贏得了 PC 出貨量的市占，擺脫了當時電腦處理器頂級供應商英特爾的影響。

納德拉法寶：低耗電高能 AI PC+ GPT-4o

隨著英特爾處理器長期主導 PC 市場後，高通和其他低功耗 Arm 組件製造商一直在努力在 Windows PC 市場尋求突破。高通驍龍 X Elite 晶片特別配備了神經處理單元，旨在加速以 AI 為核心的 app，如微軟的 Copilot 軟體。

在本地運行生成式 AI 意味著電腦將需要更多電量，而強大的電池壽命變得更加重要。 這可能會讓 Arm 上的 Windows 更具吸引力。如今高通寄望高通節能的 Arm 架構晶片可處理 AI 模型，以捍衛其 Windows 授權業務。

摩根士丹利的分析師本月初預計，Arm 系統到 2026 年將佔所有 Windows PC 出貨量的 14%，遠高於 2023 年的 0%。

微軟則正在利用其與人工智慧新創公司 OpenAI 的緊密關係，在新興的生成式人工智慧服務領域取得早期領先地位。微軟高層也透露，ChatGPT 製造商 OpenAI 的最新技術 GPT-4o 將「很快」成為微軟 Copilot 的一部分。

然而，這場合作關係也引發了監管機構的關注。

美國、歐洲和英國的官員正在審查微軟及其競爭對手在 AI 領域的投資，以評估這些投資是否會對競爭造成影響，以及是否應該像併購那樣受到更嚴格的監管。

對此，納德拉表示，微軟的合作關係實際上是在加劇這一新興領域的競爭，而非限制它。 他解釋說：「現今的競爭已經十分激烈，不論是大公司還是小公司。因此，我並不認為這僅僅是關於一家公司是否進行收購的問題，而是關於競爭本身。」

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