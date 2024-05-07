暗度陳倉？微軟推全新AI模型MAI-1 參數達5000億 對抗谷歌、OpenAI

鉅亨網新聞中心 2024-05-07 12:29

《The information》報導，美國科技巨頭微軟 (MSFT-US) 將推出一款參數達 5000 億的全新 AI 模型產品，內部稱為 MAI-1，由前谷歌 AI 負責人、Inflection CEO 穆斯塔法 · 蘇萊曼 (Mustafa Suleyman) 負責監督。

報導稱，MAI-1 將遠大於微軟之前訓練過的任何小開源模型，擁有大約 5000 億參數，並可以調整這些參數或設定來確定模型在訓練期間學習哪些內容，而且它與 Inflection 之前發布的 Pi 模型是分開的，預計最快在 5 月舉行的微軟 Build 開發者大會上預覽新模型，具體取決於未來幾週開發情況。

這意味著，微軟在 AI 模型領域「雙管齊下」：一面投資 OpenAI 並使用 GPT-4 模型開發應用，微軟則自研小模型輔助；另一面仍秘密收購 Inflection AI 團隊，並研發更大 、最先進的基礎模式 MAI-1。

據悉，隨著 2022 年底 OpenAI 發布的 AI 聊天機器人 ChatGPT 風靡全球，2023 年 1 月，微軟向 OpenAI 投資 100 多億美元，後者的 AI 模型技術都在微軟 Microsoft Azure 雲端上部署。

2023 年 3 月，微軟宣佈為其 Microsoft 365 應用和服務推出一款新的 AI 驅動產品——Copilot，由最新 GPT-4 模型提供技術支持，全面接入 “Office 全家桶”，並 正在與 20 家客戶一起測試 Microsoft 365 Copilot。

2023 年 4 月，微軟宣布推出基於 GPT-4 的 New Bing 必應搜尋和 Edge 瀏覽器，後來升級為 Copilot 連網版本。

經過多輪迭代升級，2023 年 11 月，Copilot 引進 Windows 11 系統版本。 同時，經過 8 個月的測試，Microsoft 365 Copilot 企業版正式開啟市場銷售。

今年 3 月，微軟宣布成立 Microsoft AI，該部門將整合微軟的消費者 AI 工作以及 Copilot、Bing、Edge 等產品。 Inflection AI 共同創辦人 Mustafa Surleyman 擔任其 CEO（執行長），直接向微軟 CEO 納德拉報告。 Inflection AI 另一位共同創辦人 Karen Simonyan 擔任其首席科學家。 在此之前，微軟也投資入股法國開源 AI 新創公司 Mistral AI。

Inflection AI 的最新估值超過 40 億美元，是繼 OpenAI、Anthropic 之後的美國第三大生成式 AI 獨角獸公司。

同時，根據媒體報導，微軟將向 Inflection AI 支付 6.5 億美元，其中 6.2 億美元用於該公司非獨家技術授權，三月獲得其智慧財產權。 而剩餘 3000 萬美元用於讓 Inflection AI 放棄起訴微軟的挖角行為。

如今，微軟終於被解密收購 Inflection AI 團隊的核心原因—MAI-1 大模型計畫。

The information 報告稱，微軟使用更多的運算能力和訓練數據，因此成本也會更高，MAI-1 擁有 5000 億參數梁，相較之下，OpenAI 的 GPT-4 擁有超過 1 兆個參數， 而 Meta Platforms 和 Mistral 等公司發布的較小開源模型則擁有 700 億參數。

而這將表明，微軟願意在 AI 領域開闢一條獨立於 OpenAI 開發的技術的新道路。 要知道，OpenAI 目前是微軟產品中所有 AI Copilot 聊天機器人的基礎，可以自動發送電子郵件或快速總結文件。 但其中一位知情人士表示，新車型的確切用途尚未確定，這將取決於其性能如何。

因此，新的 MAI-1 模型將推動微軟與 Google、OpenAI、Anthropic 等企業競爭。

報導稱，為了訓練新模型，微軟已經預留了大量配備輝達 (NVDA-US) GPU 伺服器，並且一直在編譯訓練資料集來改進模型。 有知情人士表示，其中一些數據包括從以前用於訓練較小模型的各種數據集中提取的數據，如 OpenAI GPT-4 創建的文本，以及來自其他來源的數據，如網路上的公共數據。