麥格理喊買微軟：打開動視暴雪寶藏箱 遊戲領域第三大地位已穩

鉅亨網編譯許家華 2024-05-18 13:53

麥格理證券喊買微軟，因為該公司在遊戲領域擁有巨大的機會。

麥格理分析師 Frederick Havemeyer 周四發布研究報告，名為《微軟遊戲世界：揭開微軟遊戲黃金寶庫》，並將微軟股票目標價從 460 美元上調至 475 美元，上修預估並維持其「跑贏大盤」的評級。

微軟 (MSFT-US) 周五小跌 0.18%，收每股 420.21 美元，但今年迄今約漲 11.7%。

2023 年 10 月，微軟以每股 95 美元的價格完成了對電玩公司動視暴雪的收購。麥格理分析師寫道：「當微軟收購動視暴雪後，憑藉這個擁有廣泛遊戲產品組合的領先平台鞏固了微軟全球第三大遊戲公司的地位。我們認為微軟在這筆交易中投入的時間、精力和 690 億美元的價格，反映了動視暴雪對其消費者增長演算法的巨大重要性。」

麥格理研究團隊預計，微軟將利用其全球發行規模，將 Game Pass (一種專屬其 Xbox 特許經營權的訂閱服務) 自現有的 3400 萬用戶群擴大到動視暴雪擁有的水準，即每月活躍用戶至少 3.5 億人。

麥格理團隊表示，微軟將「從而增加其在遊戲領域的黏性、經常性收入組合」。