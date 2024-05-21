傳亞馬遜AWS暫停下單 輝達早盤股價走跌

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-21 22:45

根據英國《金融時報》(FT)周二 (21 日) 援引知情人士消息報導，全球最大雲端運算供應商亞馬遜網路服務公司 (AWS) 已暫停輝達的 Hopper 晶片訂單，以等待更強大的新晶片。

報導指出，AWS 表示已經「完全轉移」輝達 Grace Hopper 超級晶片的訂單，並將其替換為新一代 Grace Blackwell。該公司表示，考慮到「Grace Hopper 和 Grace Blackwell 之間的時間窗口很小」，此舉「合乎情理」。

在今年 3 月份，輝達推出名為 Blackwell 的新一代處理器，距離其上一代產品 Hopper 開始向客戶出貨不到一年。輝達執行長黃仁勳表示，新產品在訓練大型語言模式方面將比 Hopper 強大一倍。

據悉，基於輝達 Hopper 架構的晶片，例如其備受追捧的 H100 GPU，已於 2022 年 9 月全面投入生產。 Grace Hopper 超級晶片 (也稱為 GH200) 將幾個 H100 GPU 與高速記憶體、連接和中央處理單元整合在一起，其繼任者 GB200 是首款利用 Blackwell 技術的產品。

亞馬遜 (AMZN-US) 和輝達都沒有確認訂單金額。不過，滙豐銀行的分析師預估，包含兩台 B100 晶片的 GB200 晶片售價可能高達 7 萬美元，而搭載這項新技術的整個伺服器售價可能高達 300 萬美元。