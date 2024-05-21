傳亞馬遜AWS暫停下單 輝達早盤股價走跌
鉅亨網編譯段智恆 2024-05-21 22:45
根據英國《金融時報》(FT)周二 (21 日) 援引知情人士消息報導，全球最大雲端運算供應商亞馬遜網路服務公司 (AWS) 已暫停輝達的 Hopper 晶片訂單，以等待更強大的新晶片。
消息傳出後，輝達 (NVDA-US) 周二盤前股價跌逾 1%，開盤後跌幅收窄至 0.21%，每股暫報 945.40 美元。
報導指出，AWS 表示已經「完全轉移」輝達 Grace Hopper 超級晶片的訂單，並將其替換為新一代 Grace Blackwell。該公司表示，考慮到「Grace Hopper 和 Grace Blackwell 之間的時間窗口很小」，此舉「合乎情理」。
在今年 3 月份，輝達推出名為 Blackwell 的新一代處理器，距離其上一代產品 Hopper 開始向客戶出貨不到一年。輝達執行長黃仁勳表示，新產品在訓練大型語言模式方面將比 Hopper 強大一倍。
據悉，基於輝達 Hopper 架構的晶片，例如其備受追捧的 H100 GPU，已於 2022 年 9 月全面投入生產。 Grace Hopper 超級晶片 (也稱為 GH200) 將幾個 H100 GPU 與高速記憶體、連接和中央處理單元整合在一起，其繼任者 GB200 是首款利用 Blackwell 技術的產品。
亞馬遜 (AMZN-US) 和輝達都沒有確認訂單金額。不過，滙豐銀行的分析師預估，包含兩台 B100 晶片的 GB200 晶片售價可能高達 7 萬美元，而搭載這項新技術的整個伺服器售價可能高達 300 萬美元。
AWS 仍持續向其雲端客戶提供其他輝達晶片，例如 H100，但是作為輝達數一數二的大型客戶之一，AWS 的舉措可能會讓投資人感到不安，他們已經擔心科技公司會在等待 Blackwell 發布時推遲購買。
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