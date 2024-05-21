繼續看空美股 摩根大通Kolanovic成華爾街僅剩的大空頭

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-05-21 13:40

在摩根士丹利的 Michael Wilson 於周一 (20 日) 宣布棄守之後，摩根大通首席市場策略師 Marko Kolanovic 仍堅持看空美股，成為華爾街僅剩的知名空頭。

Marko Kolanovic 在周一給客戶的一份報告中重申了他的觀點，敦促他們不要購買股票。不過他也承認，在過去一年全球股市升至紀錄高位之際，這種負面展望，損害了摩根大通的模型投資組合配置。

這位策略師列舉了一系列對美股前景維持悲觀立場的理由，包括高估值、利率可能在更長時間內保持限制性、通脹數據上升、消費者壓力和地緣政治不確定性等等。

他承認，「過去一年對股票的負面立場，損害了我們多資產投資組合的表現」，同時補充道，「我們目前並不認為股票是有吸引力的投資，而且我們沒有理由做出改變」立場。

Kolanovic 現在是華爾街主要銀行策略師中的最後一個「異類」。摩根大通對標普 500 指數的 2024 年終目標為 4200 點，是華爾街大行中最低的，意味着該指數將較周一收盤下跌逾 20%。

排在摩根大通之後的是花旗，該行對標普 500 指數的年終目標為 5100 點，低於目前水準，暗示將小幅下滑。高盛對標普 500 指數的年終目標為 5200 點，也暗示沒有更多上漲空間。但這兩家銀行的高級股票策略師 Scott Chronert 和 David Kostin 都沒有像摩根大通團隊那樣，警告崩盤即將到來。

原本和 Kolanovic 並肩看空的 Wilson 在周一改變了對美股的展望，將標普 500 指數到 2025 年 6 月目標價調升至 5400 點，較目前上漲 2%，而此前他曾認為該指數到 12 月將下跌 15% 至 4500 點。