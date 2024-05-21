全球超級富豪人數破紀錄！擁千億美元身家富豪增至15人 首富不在美國

鉅亨網新聞中心 2024-05-21 11:00

受惠於 AI、奢侈品和地緣政治動蕩等因素，全球個人財富超過千億美元的全球超級富豪俱樂部增加至 15 名成員，創歷史新高，LVMH 創辦人兼執行長、75 歲的 Bernard Arnault 以 2220 億美元資產凈值居首，亞馬遜創辦人貝佐斯以 2080 億美元居次，特斯拉執行長馬斯克以 1870 億美元排在第三位。

根據彭博億萬富翁指數，這 15 位共持有全球 500 大富豪近四分之一的財富，資產凈值共達 2.2 兆美元，13% 的成長幅度勝過通膨和股市漲幅。

全球美妝巨頭巴黎萊雅女繼承人 Francoise Bettencourt Meyers、戴爾科技集團創辦人 Michae Dell 和墨西哥億萬富翁 Carlos Slim 的財富在過去五個月均曾超過千億美元，有些人則多次在千億美元上下波動。

去年 12 月，巴黎萊雅股價經歷 1998 年來表現最好的一年，使 Meyers 成為個人財富達到 12 位數的首位女性，以 1010 億美元的資產凈值在彭博億萬富翁指數上排在第 14 位。

拜 AI 相關設備需求成長之賜，戴爾股價屢創新高，創辦人的財富也突破千億美元，以 1130 億美元的財富規模，在彭博億萬富翁指數上排在第 11 位。

至於排行第 4 位到第 10 位的富豪分別是 Meta 執行長祖克柏、Google 前執行長 Larry Page、微軟前執行長 Bill Gates、美國電腦科學家與企業家 Sergey Brin、微軟前執行官 Steve Ballmer、股神巴菲特、甲骨文董事長 Larry Ellison。

其他新上榜的富翁包括 84 歲的 Slim，以 1060 億美元排在第 13 位，去年隨著披索升值，這位拉丁美洲首富的商業帝國旗下公司股價上漲，Slim 資產凈值增加約 280 億美元。Slim 旗下公司涉及建築、飯店、商店等諸多領域。

另有一些富豪再次上榜，去年因遭沽空機構狙擊的印度首富 Gautam Adani 近來又重回千億美元超級富豪俱樂部，在彭博億萬富翁指數排在第 12 位，隨著全球投資人日益關注印度企業，他的旗艦公司 Adani Enterprises 股價大漲。