德銀上調標普500指數年底目標至5500點 華爾街主要券商中最高

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-20 23:10

外媒周一 (20 日) 報導，德銀 (Deutsche Bank) 將標普 500 指數今年底目標位上調至 5,500 點，為華爾街主要券商中最高，寄望強勁的企業獲利支撐股票估值。

該券商此前預估標普 500 指數今年底將收在 5,100 點，然而這次新的目標比該指數上次收盤還要高出約 4%。Oppenheimer 也預測該指數今年將收在 5,500 點。

以 Binky Chadha 為首的德銀策略師上周五在一份報告中表示，財報季帶來許多支撐因素，儘管今年可能不會實現所有成長，但市場對經濟持續復甦的信心將在年底上升，近而支撐股市本益比。

與此同時，摩根士丹利分析師 Michael Wilson 周一預測表示，到 2025 年 6 月，標普 500 指數將達到 5,400 點，而此前預測是到今年年底，該指數將達到 4,500 點。

Wilson 還預估，未來兩年的獲利成長會更好，反映出隨哲營運槓桿恢復 (尤其是 2025 年)，這兩年將出現健康的、個位數左右的營收成長和利潤率擴張。

德銀策略師還將標普 500 指數成分股公司的每股獲利 (EPS) 預期從 250 美元上調至 258 美元。如果經濟成長仍高於趨勢水準，預料 EPS 將在今年升至 271 美元。