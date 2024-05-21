〈520就職〉四年來買房難度增多少 全台房價已經站上5字頭

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-21 09:24

520 房市檔期正加溫中，根據市調機構比較近兩次新政府上任當年度的新案價量，發現六都、新竹的進場個案合計約 741 件，較過往增加近 1 成，變化幅度不算大。不過房價在 2020 年時單價僅 35 萬元，2024 年每坪卻飆升至 52 萬元，四年間共增加 17 萬元，平均每年漲 4 萬多元，年增率直逼 5 成。

數字科技 (5287-TW) 旗下 591 新建案分析，回顧近兩次新政府上任，全球均面臨疫情、地緣政治等挑戰，但不變的是台灣經濟表現都相當突出。現階段除了股市大盤攻破 2.1 萬點新高，較過往成長近 1 倍外，尤其 2024 年在 329 檔期、Q1 等新案拉抬下，價量一路堅挺。

該機構認為，隨著目前經濟展望樂觀，再加上新青安房貸等政策利多號召，今年市場應該還是持續沸騰。

進一步觀察各縣市，台北市當前新案單價已直逼每坪 120 萬元大關，較四年前漲幅逾 3 成，每坪更貴了 30 萬元。總結下來，除了通膨及熱錢湧進，將蛋黃區豪宅等層峰產品定錨在高點外，包括北士科重劃、危老都更等重建議題加入，都是支撐價格持續飆高的主因。

鄰近新北市因地理位置，房市發展和北市脣齒相依，而隨著這幾年北市房價瘋漲，大量購屋族向外出逃，也為當地房價埋下飆升的火種。現階段房價漲勢除了在第一環板橋、永和及三重等區徘徊，亦蔓延到蛋白區，像泰山、五股及土城等地的行情紛紛從過往 3 字頭飆升到 5-7 字頭不等，昔日蛋白行情早已一去不回頭。

桃園市推案個數，今年至今已有 149 案公開，年增率直逼 5 成，雙雙高居全台最高，房價也從 2 字頭初跳漲 3 字頭。箇中原因除了與雙北高房價導致買方外溢有關，桃園這幾年滿滿的建設話題，吸引建商大舉插旗推案，也是量能站上高點的原因。

至於新竹雖然個數最少，但房價在竹科等高收入族群帶動下，不只東區、竹北等精華區漲翻天，現階段連竹東、湖口及寶山等蛋白區，亦在指標案領漲下屢屢締造天花板行情，刺激房價漲幅達到「驚死人」的近 9 成。

台中市，在捷運、人口紅利帶動下，房價從山線到海線、蛋黃到蛋殼都是紅翻天，整體新案行情也已站穩 4 字頭。此外，伴隨台股創新高，當地也有不少「股房雙棲」的買方出手，讓豐原、神岡、烏日，甚至是海線梧棲、沙鹿等地的新案銷況大進補。

至於台南及高雄兩地，觀察上半年 329、第一季兩大檔期，整體推案除了蛋黃區以外，仍以台積概念區域周邊為主。此外，雖然推案個數略有下滑，但憑藉六都中相對親民的房價優勢，再加上科技話題加持，賞屋人潮明顯回流，現階段北高雄如橋頭、楠梓等區，更湧進不少外來客出手買房，也推升房價大漲逾 5 成。