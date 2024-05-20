〈520就職〉去年底新購屋平均房貸近1000萬元 房價壓力仍在快速累積

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-20 18:54

根據聯徵中心去年底購屋房貸統計，平均國人購屋房貸已經達到 970.5 萬元，一年期間平均房貸又多出 85 萬元，房價壓力問題正在快速累積中，在 520 新政府今 (20) 日就職後，難免會成為執政時需要面對的棘手問題。

由內政部新聞稿指出，在房價部分，因受到整體經濟成長及資金充裕影響，世界各國多面臨房價上漲情形，但在政府推動打炒房等各項措施下，2023 年住宅價格指數的平均季漲幅為 1.66%，較 2021、2022 年漲幅 2.09%、2.07% 縮小，房價漲幅趨緩。內政部後續並將密切觀察房價變動情形，同時與相關部會共同從市場、資金與稅制面持續研議推動相關政策。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，過去政策包括平均地權條例修正等，有效抑制短期投機的行為，不過市場很快就適應政策變化，在大環境對於房市偏向有利的條件下，包括台股創新高的資金動能，通膨預期與民眾對於房價上漲預期，都推升房市仍在緩步創高，高房價問題相當難解，過去還曾變成 10 大民怨之首，只是現在房價水準比當時還更高。