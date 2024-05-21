美股重點新聞摘要2024年05月21日

鉅亨網新聞中心 2024-05-21 08:06

今日操盤前瞻

美股財報 (5/20 盤後)：Zoom(ZM)、Palo Alto Networks(PANW)

多位 Fed 官員發言

戴爾發表 AI PC 新品、輝達 Blackwell 架構 AI 伺服器

戴爾 (DELL-US) 周一 (20 日) 推出一系列搭載高通 (QCOM-US) 處理器的人工智慧 (AI) 個人電腦 (PC)，並表示將於下半年推出支援輝達 (NVDA-US) 最新晶片的伺服器新品。閱讀全文...

微軟推出 Copilot+PC 預告 GPT-4o 將助陣

微軟周一 (20 日) 舉行重磅新品發表會，展示人工智慧 (AI) 進一步融入個人電腦 (PC) 成果，透過將其 AI 助手 Copilot 全面融入 Windows 作業系統，推動將今年打造成 AI PC 的里程碑年份。此外，該公司還說 OpenAI 的最新技術 GPT-4o 將很快成為微軟 Copilot 的一部分。閱讀全文...

美國通膨雖然降溫但仍需觀察 多名 Fed 官員透露降息還早

美國聯準會 (Fed) 多名官員周一 (20 日) 陸續發表談話，其中 Fed 二把手傑佛森 (Philip Jefferson)、負責監管銀行事務的副主席巴爾 (Michael Barr) 以及今年在聯邦公開市場委員會 (FOMC) 有投票權的亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 均認為在通膨降溫速度緩慢的情況下，高利率會持續更長一段時間。閱讀全文...