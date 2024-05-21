美股重點新聞摘要2024年05月21日
鉅亨網新聞中心 2024-05-21 08:06
今日操盤前瞻
美股財報 (5/20 盤後)：Zoom(ZM)、Palo Alto Networks(PANW)
多位 Fed 官員發言
戴爾發表 AI PC 新品、輝達 Blackwell 架構 AI 伺服器
戴爾 (DELL-US) 周一 (20 日) 推出一系列搭載高通 (QCOM-US) 處理器的人工智慧 (AI) 個人電腦 (PC)，並表示將於下半年推出支援輝達 (NVDA-US) 最新晶片的伺服器新品。閱讀全文...
微軟推出 Copilot+PC 預告 GPT-4o 將助陣
微軟周一 (20 日) 舉行重磅新品發表會，展示人工智慧 (AI) 進一步融入個人電腦 (PC) 成果，透過將其 AI 助手 Copilot 全面融入 Windows 作業系統，推動將今年打造成 AI PC 的里程碑年份。此外，該公司還說 OpenAI 的最新技術 GPT-4o 將很快成為微軟 Copilot 的一部分。閱讀全文...
美國通膨雖然降溫但仍需觀察 多名 Fed 官員透露降息還早
美國聯準會 (Fed) 多名官員周一 (20 日) 陸續發表談話，其中 Fed 二把手傑佛森 (Philip Jefferson)、負責監管銀行事務的副主席巴爾 (Michael Barr) 以及今年在聯邦公開市場委員會 (FOMC) 有投票權的亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 均認為在通膨降溫速度緩慢的情況下，高利率會持續更長一段時間。閱讀全文...
Fed 梅斯特不再支持今年降息三次
聯準會官員尚未準備好表示通膨將達到央行 2% 的目標，多位聯準會官員週一 (20 日) 透露，持續對利率政策抱持謹慎態度，克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 稱，她考慮放棄先前對央行今年降息三次的預期。閱讀全文...
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