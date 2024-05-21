飆破3700美元！以太幣現貨ETF批准與否 SEC主席又成關鍵一票

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-05-21 10:08

以太幣 (ETH) 周一 (20 日) 飆漲至 2 個月高點 3700 美元，因市場對以太幣現貨 ETF 可能獲批的預期大幅升溫，彭博 ETF 分析師 Eric Balchunas 也在社群媒體發文稱 SEC 最快可能在周三 (22 日) 批准。Balchunas 在文中將以太幣現貨 ETF 批准機率從 25% 大幅提高到 75%，並指 SEC 可能面臨政治壓力，因為這一議題越來越政治化。

美國證交會 (SEC) 必須在周四 (23 日) 以前，針對機構提出的以太幣現貨 ETF 申請做出最終批准與否的決定，根據過去歷史經驗，以太幣現貨 ETF 命運本周仍將由 SEC 主席 Gary Gensler 投票決定。

根據區塊鏈新聞媒體《W3C DAO》報導，今年 1 月比特幣 (BTC) 現貨 ETF 的批准由五名委員組成的小組進行投票決定，兩位對加密貨幣行業友好的委員 Hester Pierce 和 Mark Uyeda 投票批准 ETF，另兩位委員 Caroline Crenshaw 和 Jaime Lizárraga 則投票反對，但 Gensler 最終投下贊成票，許多產業人士認為，他的投票最終確保比特幣現貨比特幣 ETF 的批准。

本周，同樣的五名 SEC 委員將於周四投票批准或否決 VanEck 以太幣現貨 ETF。

Coinbase 最新出具研究報告指出，關於以太幣現貨 ETF 決定不會讓投資者感到驚訝，是一個何時出現而不是是否出現的問題，SEC 可能會以與批准比特幣時相同的理由來考慮這一決定。

Coinbase 表示，儘管以太幣 ETF 獲得批准的可能性很低，但 SEC 意外批准可能性還是存在的，該加密貨幣交易所認為獲批機率介於 30% 到 40%，Polymarket 數據則顯示該 ETF 在 5 月底獲批機率為 16%。

SEC 研究芝加哥商品交易所 (CME) 比特幣現貨 ETF 價格之間具有很強的相關性，以太幣也是如此。

事實上，批准比特幣現貨 ETF 的主要理由同樣適用於以太幣，CME 期貨產品與即期匯率之間的相關性足夠高，因此可以合理預期 CME 的監控會發現現貨市場的不當行為。此前 Coinbase 和 Grayscale 提出的相關性分析也顯示，以太幣市場的現貨和期貨相關性與比特幣現貨 ETF 類似。 ”

但隨著加密貨幣開始成為一個選舉問題，SEC 是否願意提供支援，也為以太幣現貨 ETF 的批准增添不確定性。