〈房產〉房仲第一品牌永慶開出多元職缺 前進政大校徵吸引好人才

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-03 15:37

畢業季即將來臨，準畢業生們是否會擔心工作不好找？！房仲第一品牌永慶房產集團開出多元職缺前進政大校徵向畢業生招手，除了房仲經紀人外，還有 AI 數據分析師、軟體開發工程師等數位和資通訊人才，致力打造未來世代的房產科技。

為了幫助學生了解永慶房產科技（PropTech）的發展，校徵當天，政治大學社科院碩士畢業的校友 Hank，現正任職於永慶房產集團的數據分析領域，特別來到攤位上與政大的學弟妹互動，分享永慶的房產科技服務與職缺資訊，吸引許多對 AI、數據分析有興趣的學生上前詢問。

政治大學社科院碩士畢業的校友 Hank(圖右)，現正任職於永慶房產集團的數據分析領域，向學弟妹分享永慶的房產科技服務。(圖：永慶提供)

身為「科技房仲」領航者的永慶房產集團，很早就開始投入數位發展，更自己組建團隊，從無到有自主研發。目前擁有超過 300 人的數位與資訊團隊，除了持續優化現有房產科技，更運用 AI 技術來提升消費者的購售屋效率，也利用生成式 AI 提升消費者找屋體驗。永慶房產集團持續招募數位和資通訊人才，打造屬於未來世代的房產科技。歡迎有志投入房地產業的資通訊、數據和數位人才，加入永慶的行列。

此外，針對文學院、社會科學院、法學院及傳播學院的學生，永慶提供營運管理、房產研究中心分析師、法務及社群行銷等職缺，向各科系的畢業生張開雙臂。永慶房屋人資部協理塗振宏表示，歡迎不同專長的學生加入永慶大家庭。永慶秉持「讓你的特質更有價值」的人資精神，根據員工的特質及需求，制定完整且富彈性的人資政策。集團內部有多元輪調制度，提供員工跨領域輪調的機會，能到不同部門學習歷練，無論你是對收入無上限的業務工作有興趣，還是想挑戰數據分析、數位行銷等職位。

永慶房產集團內部有多元輪調制度，提供員工能跨領域到不同部門學習歷練。(圖：永慶提供)

永慶房屋與政治大學攜手進行多面向的產學合作多年，結合企業社會責任 (CSR) 和大學社會責任 (USR)，共同培育台灣未來優秀人才，與不同科系師生進行產學合作，增進學生實作能力，包含 2020 年從公益角度出發，學生深入在地鄰里、社區，挖掘報導在地故事，培養新聞採訪寫作實戰力，以及雙方共同聯手設立不動產研究中心，促進居住正義。