〈焦點股〉長榮穩居00940名單 漲近半根停板慶賀

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-05-20 10:22

上海航交所上周五公告最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI)，較前一期續彈 214.97 點至 2520.76 點，漲幅 9.3%，是 2022 年 9 月中旬以來首見突破 2500 點關卡，歐美線運價維持走升。

而根據外電報導，有艘油輪在曼德海峽附近遭到飛彈攻擊，船艙起火，消息一出，市場判斷，紅海危機短期仍難有緩和跡象，航商繞行好望角可持續吃掉航運供給約 10% 的艙位。