〈焦點股〉長榮穩居00940名單 漲近半根停板慶賀
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-05-20 10:22
元大台灣價值高息 ETF(00940-TW) 公布最新成分股調整，貨櫃航商長榮 (2603-TW) 並未被刪除，權重逾 10%，仍穩居第一大成分股，在貨櫃運價持續反彈下，再加上近日紅海危機未解甚至有升溫疑慮，長榮今 (20) 日早盤一度漲近半根停板，多方偏強表態。
上海航交所上周五公告最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI)，較前一期續彈 214.97 點至 2520.76 點，漲幅 9.3%，是 2022 年 9 月中旬以來首見突破 2500 點關卡，歐美線運價維持走升。
而根據外電報導，有艘油輪在曼德海峽附近遭到飛彈攻擊，船艙起火，消息一出，市場判斷，紅海危機短期仍難有緩和跡象，航商繞行好望角可持續吃掉航運供給約 10% 的艙位。
長榮日前公布第一季合併營收 886.39 億元，年增 32.64%，稅後純益 173.82 億元，年增 244.7%，每股純益 (EPS)8.14 元，是貨櫃三雄第一季獲利表現最佳者，亞系外資也一舉將長榮今年每股純益由原先預估的 14.94 元調升至 20.15 元，上修達 30%，明後年則分別由 8.52 元、9.83 元調升至 11.65 元、11.63 元。
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