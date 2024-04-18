長榮看紅海危機影響較預期久 長約議價偏樂觀

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-18 17:55

貨櫃航商長榮 (2603-TW) 今 (18) 日召開法說會表示，今年與大型貨主議定長約的速度比較慢，但船東和客戶的看法差異慢慢縮小，直指「現在不簽，不見得以後簽的到」，主要是因巴拿馬缺水問題未解，再加上紅海危機的影響時間較原本預期更長，朝第二季遞延。

長榮總經理吳光輝說明，過去因疫情造成供應鏈瓶頸，現在客戶更擔心供應鏈的穩定，因此，目前看來，簽約數量、進度和價格，「基本上比較樂觀」，尤其紅海危機影響看來已向第二季遞延，客戶和船東的看法差異慢慢縮小。

對於海運界最關注的紅海危機，吳光輝表示，航商繞行好望角造成往返增加 7000 海哩以上，換算從新加坡到鹿特丹的航程約增加 40%，亦即航程多出 14 天，還有貨櫃調度問題，牽一髮而動全身。

另一方面，除了紅海事件，巴拿馬運河因降雨量少，深度降低 1.8 公尺，使過往每日通行船隻從 34-38 班，減到約 27 班，預計 6 月 15 日起頂多再增加 1 班。

吳光輝強調，雖今年的供需結構對船公司很不利，但紅海危機和巴拿馬運河缺水二大事件，將供給增幅和需求增幅互抵多達 5%。

而對第一季財報，吳光輝表示，比想像的樂觀一點，但實際狀況還是要等數據出爐。