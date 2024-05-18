〈熱門股〉陽明Q2獲利樂觀 股價衝近20個月高點

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-05-18 11:10

貨櫃航商陽明 (2609-TW) 本周股價持續上漲多達 17%，最高來到 76.4 元，創 2022 年 9 月以來新高，最新公布的 SCFI 指數也續彈近 10%，有利貨櫃航商的交投人氣；須留意的是，17 日起陽明開始分盤交易，周五股價回跌逾 4%，接下來投資人對海運股的熱度變化，有待觀察。

陽明 4 月合併營收 149.44 億元，年增 35.33%，自結稅後純益 29.77 億元，年增 91.63%，每股純益 (EPS) 0.84 元，而第一季稅後純益也有 93.79 億元，年增 175.85%，EPS 2.69 元，整體上半年獲利樂觀可期。

據海運諮詢機構 Alphaliner 統計，今年以來隨著新船投入市場，增加多達 114 萬 TEU 的艙位，不過，目前三大海運聯盟仍缺約 36 艘船，主要是因紅海危機有效消化增加的艙位，約消化總運能逼近 10%，市場上幾乎沒有閒置船舶。