遭疑董總領高額特別貢獻金 陽明發3點澄清：無自肥

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-05-09 17:32

陽明說明，相關獎金發放是依公司岸勤從業人員年度績效獎金辦法辦理，為鼓勵發揮潛能與提升營運績效，績效獎金依年度績效目標達成度提撥，並依個人績效表現核發。

至於媒體所載特別貢獻獎金，是公司獎金辦法沿襲已久的制度設計，金額已包含於前述績效獎金提撥內。

第二，特別貢獻獎金個人領取額度多寡屬薪資保密範疇，惟須經薪酬委員會討論並以董事會核定為準，並非報載逕由董事長自行分配。

陽明指出，即便陽明於 2021、2022 年獲利狀況創歷史新高，但董事長與總經理因受公股股權管理機構對於派任公股董事長與總經理的薪資標準上限規範，其過去 2 年所支領薪酬尚低於公司內部高階主管，並無自肥的問題。