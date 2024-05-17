〈焦點股〉萬海、陽明遭關禁閉 航運交投占比仍有1成

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-05-17 09:42

近期貨櫃航商股價和歐線集運期貨報價有高度連動性，早盤歐線集運 2406 小跌 1%，歐線集運 2408、2412 分別跌超過 4%、5%，法人解讀，暫時先反映創高後的拉回。

萬海日前公布 4 月自結稅後純益 23.53 億元，每股純益 (EPS) 為 0.84 元；等於單月就賺了第一季的 50% 獲利。

而陽明 4 月自結稅後純益也相當亮眼，單月大賺 29.77 億元，年增 91.63%，EPS 0.84 元。