〈焦點股〉萬海、陽明遭關禁閉 航運交投占比仍有1成
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-05-17 09:42
貨櫃航商股價連日大漲，萬海 (2615-TW)、陽明 (2609-TW) 接連遭「關禁閉」，陽明處置期間為今日起至 30 日，萬海則要到 31 日，目前均為 5 分盤交易，早盤均走跌超過 2%，而長榮 (2603-TW) 也處在平盤下狹幅整理，跌約 0.5%，隨後均緩步收斂跌勢，目前航運占大盤成交比重仍有 10% 上下。
近期貨櫃航商股價和歐線集運期貨報價有高度連動性，早盤歐線集運 2406 小跌 1%，歐線集運 2408、2412 分別跌超過 4%、5%，法人解讀，暫時先反映創高後的拉回。
萬海日前公布 4 月自結稅後純益 23.53 億元，每股純益 (EPS) 為 0.84 元；等於單月就賺了第一季的 50% 獲利。
而陽明 4 月自結稅後純益也相當亮眼，單月大賺 29.77 億元，年增 91.63%，EPS 0.84 元。
法人指出，目前紅海危機沒有緩解跡象，由於衝擊歐洲線運力約 20%，外溢效應也擴至其他航線，影響全球運力約 7.5-10%，有助消化市場過剩運力、維繫運價表現，航商第二、第三季旺季的獲利表現均值得期待。
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