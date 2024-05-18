〈ESG狂潮〉商業署撮合2大龍頭推ESG！7-11即日代收momo網購循環袋

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-18 14:10

網購族選擇綠色消費更便利！經濟部商業發展署成功促成 momo 購物網與 7-11 合作，自今 (113) 年 5 月起，民眾在 momo 購物網使用的循環袋，除了中華郵政、美廉社、台灣大哥大 myfone 門市，也可以到小 7 全國 6,000 多個門市歸還，輕鬆作環保、貢獻 ESG。

網路購物已是許多人生活中不可或缺的一部分，但大量的包裝廢棄物卻造成環境不小負擔。為減少一次性包裝材料，商業署推動循環包裝物流服務模式，協助電商與實體通路建立歸還站點以拓展回收網絡，並輔導物流業者導入 AI 配送排程技術加速各站點循環包裝的回收，而 momo 與 7-11 的合作，將為重視減廢環保議題消費者提供更便利服務。

7-11 門市提供代收 momo 購物網循環袋的服務，消費者在收到循環袋包裹後，可就近至全國 7-11 任一門市的 ibon 機台列印單據，連同循環空袋交給店員，即可輕鬆完成循環袋歸還，7-11 回收的循環袋，會由 momo 購物網整理、翻新，提供給消費者再次使用。

momo 購物網積極朝向低碳轉型，2020 年推出以倉儲回收膠膜製成的可重複使用循環袋，提供「momo 綠活會員」消費者減碳物流的選擇，已與中華郵政、美廉社、台灣大哥大 myfone 門市合作回收服務，現在商業署的協助下，再新增 7-ELEVEN 門市。

商業署表示，7-11 門市據點超過 6,000 個，是國內門市最多的零售通路，而 momo 購物網是國內最大購物網站，促成 momo 與 7-ELEVEN 的合作，可建立國內最大網購包材回收服務網絡，觸及更多的消費者，提升循環袋的使用率及歸還率。