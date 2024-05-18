〈ETF成分股調整〉5檔換血名單一次看！人氣王換人當 00940等3檔都愛它

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-18 14:40

臺灣指數公司 5 月 17 日公布 5 檔 ETF 追蹤指數成分股定期審核結果，納入及刪除之變動將自 5 月 20 日起生效。觀察新上榜的個股名單，半導體材料商華立 (3010-TW) 各獲得 3 檔 ETF 新增持有，包括 00940、00896、00944，堪稱此波換股潮的人氣王，顯見不少經理人看好其未來成長能力，而上月換股潮的熱門標的京城銀、世界此波則較少被選中。

從 5 檔 ETF 換股檔數比率來看，甫掛牌上市的 00944 追蹤「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃 FactSet 臺灣趨勢動能高股息指數」，50 檔成分股中就汰換了 24 檔，換股比率達 48%，00940 換股比率也有 42%，00894 為 37%，00913 為 23%，00896 僅 12%。

經交叉比對，華立成為此波換股潮的新寵，獲得 00940、00896、00944 新增納入成分股，此外，華碩獲得 00940、00894 納入；台表科獲得 00940、00944 納入；旺矽則獲得 00913、00894 納入，三檔個股也各獲 2 家 ETF 納入。

進一步觀察換股名單，00940 與 00944 有志一同，此次刪除個股高度重疊，包括中碳、光洋科、漢唐、神基、瀚宇博、亞翔，共計 6 檔，主要因 00940 與 00944 皆為高股息概念，選股邏輯會較為類似，其他 3 檔 ETF 為主題型，較為集中在其設定的產業。

除了上述 6 檔個股外，創意、力積電、愛普 * 皆被 2 檔 ETF 從成分股中剔除。

觀察 00940 此次換股名單，最讓外界跌破眼鏡的就是長榮，原先有多家投顧、專家看衰將被從成分股中刪除，但長榮不僅穩居第一，權重反而上升至超過 10%，長榮航入列也讓投資人相當意外，值得注意的是，00940 此次換股偏好金融股及營建股，包括京城銀、玉山金、冠德、華固等多檔被納入。

5 檔 ETF 成分股大換血，為 5 月換股潮揭開序幕，預計月底有多檔熱門 ETF 追蹤指數將公布最新成分股異動，包括 00919 追蹤的臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃精選高息指數、00939 追蹤的臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃高息動能指數、00946 追蹤的臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技高息成長指數。

00940 元大台灣價值高息

00944 野村趨勢動能高息

00944 追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃 FactSet 臺灣趨勢動能高股息指數，此次新增 24 檔包括環泥、遠東新、聯強、億光、長榮、裕民、慧洋 - KY、華南金、國泰金、遠百、潤泰全、華立、台灣大、遠傳、和碩、世界、群益證、精誠、台郡、台表科、長華 *、可寧衛、中保科、中鼎。

至於刪除的 24 檔為聚陽、興農、中碳、光洋科、正新、瑞昱、群光、漢唐、聯發科、榮運、兆豐金、神基、欣銓、鈊象、新日興、台勝科、瀚宇博、中美晶、新普、亞翔、合晶、精成科、力成、宏全。

00896 中信綠能及電動車

00896 追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃綠能及電動車指數，此次成分股調整新增及刪除各 6 檔，納入中興電、華立、全漢、順達、加百裕、力成；刪除微星、創意、新盛力、旭隼、環球晶、力積電。

00894 中信小資高價 30

00894 追蹤「臺灣指數公司特選小資高價 30 指數」，此次新增及刪除各 11 檔，新增個股包括士電、中砂、華碩、廣達、兆利、辛耘、新普、旺矽、樺漢、元太、勤誠；成分股刪除川湖、台達電、智邦、台光電、智原、創意、譜瑞 - KY、大樹、愛普 *、南電、高力。

00913 兆豐台灣晶圓製造