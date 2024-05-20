半導體業下半年料全面復甦 布局5檔台股ETF卡位行情

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-20 11:03

半導體業好消息頻傳，根據日前國際半導體產業協會 (SEMI) 最新報告，有多項指標顯示全球半導體製造業景氣好轉，包括電子產品銷售升溫、庫存回穩、晶圓廠已裝機產能提高等，加上 AI 邊緣運算需求提升，預估全球半導體產業下半年有望全面復甦，投資人可善用台股半導體 ETF 來卡位 AI 行情，掌握成長契機。

值得留意的是，近日 OpenAI 新模型 GPT-4o 問世，再度引起各界關注，也更意味著 AI 科技大勢將持續引領全球科技發展，而其背後所需的高速運算能力和資料處理能力，更需仰賴在全球具技術領導地位的台灣半導體業。

值得關注的是，從這五檔 ETF 近三月規模與受益人數變化來看，同樣也以 00927 的增長最為強勁，近三月規模成長 42.07%、受益人數成長 24.78%，推測是台灣投資人除了偏好半導體科技股外，對於高息投資也青睞有加。

投信發行台股半導體 ETF 近三月績效、規模和受益人數變化統計

資料來源：CMoney、2024/05/17

而 00927 的選股策略不僅挑選獲利與營運實力堅強的台灣半導體企業，還進一步從中挑出股息配發能力強的公司，切中投資人既想要掌握 AI 半導體成長行情，又想要顧及存股收益目標之雙重需求，因此市場的偏好提升，也反應至規模與受益人數的成長。