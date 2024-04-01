存股族最愛5檔海外股票ETF出列 00757定期定額戶數大增
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-16 11:01
投資人除了關注台股高股息 ETF 外，在台掛牌的海外股票 ETF 可以新台幣就能輕鬆一次打包海外優質標的，近年來也深獲存股族青睞。據證交所 4 月定期定額戶數統計排行顯示，共有 5 檔海外股票 ETF 入列，其中，統一 FANG+ (00757-TW) 定期定額戶數已達 11526 人，今年以來增幅超過 8 成。
00757 追蹤的 FANG+ 指數精準搭載 AI 相關題材，十檔成分股中囊括 AI 王輝達 (NVIDIA)、雲端王亞馬遜、市值王微軟、網通晶片王博通、雲端運算大廠雪花等科技天王。引領各科技創新產業趨勢的王者之姿也反映在淨值，00757 僅費時 5 年多即在 60 檔海外股票 ETF (原型) 中躍居淨值王，且近日突破 80 元創歷史新高，此也讓 00757 存股人氣快速累加，從 2023 年 8 月以 5173 人入榜定期定額戶數排行榜以來，成長幅度至今達 1.2 倍。
00757 重量級成分股輝達、雪花將於 5 月 22 日發布財報。此外，今年 COMPUTEX 展將於 6 月 4-7 日登場，輝達執行長黃仁勳將再次來台，於 COMPUTEX 之前發表主題演講。
輝達也將於 6 月 5 日舉辦 NVIDIA AI Summit Taiwan 活動，深入探討 AI 在製造、醫療、研究等領域的實際應用。COMPUTEX 展將牽動全球 AI 上下游包括：雲端伺服器、雲端運算到網通晶片的神經，預期 FANG+ 指數可望優先受惠。以定期定額、停利不停扣兩大原則投資 00757，不但可擁抱所有 AI 巨頭，還可享 AI 長線向上趨勢的多頭盛宴。
存股族最愛 5 檔海外股票 ETF 定期定額戶數成長率
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代號
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名稱
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4 月交易戶數
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去年底交易戶數
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今年以來增減額
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今年以來增減幅 (%)
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00757
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統一 FANG+
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11,526
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6,240
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5,286
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84.71
|
00662
|
富邦 NASDAQ
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8,755
|
6,573
|
2,182
|
33.20
|
00646
|
元大 S&P500
|
13,332
|
10,617
|
2,715
|
25.57
|
00893
|
國泰智能電動車
|
9,903
|
10,657
|
-754
|
-7.08
|
00885
|
富邦越南
|
10,729
|
11,348
|
-619
|
-5.45
資料來源：證交所；截至 2024/4 月底。
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