11檔台股ETF 5月除息秀來了 這檔年化配息率飆17%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-12 10:10

台股 ETF 5 月除息行情熱鬧滾滾，本月共計 11 檔除息時間落在 16 至 23 日之間，其中就有 7 檔為高股息概念，若以 5/10 收盤價來計算，復華富時高息低波 (00731-TW) 年化配息率高達 17%，讓市場相當驚喜，包括復華台灣科技優息 (00929-TW)、台新永續高息中小 (00936-TW) 共計 6 檔年化配息率超過 1 成，至於定期定額人氣王國泰永續高股息 (00878-TW) 也有近 9%。

比較本月除息的 11 檔台股 ETF 年化配息率，00731 以 17.58% 笑傲冠軍，00929 的 11.92%、兆豐永續高息等權 (00932-TW)11.69%，分列第二、三名，第四為兆豐藍籌 30(00690-TW) 11.22%，第五、六名分別為 00936 的 10.52%、永豐 ESG 低碳高息 (00930-TW) 10.37%。

若以今年來含息報酬率來看，00850、00894 均超過 17%，為 11 檔中的冠亞軍，00900 亦有 15% 的報酬，00936、00930、00731、00690 4 檔含息報酬約落在 10-13%，表現不俗。

此外，有一檔元大 US 高息特別股 (00771-TW) 為海外股票型 ETF，主要追蹤指數為標普美國高收益特別股指數，也將於 5 月 17 日進行除息，每單位擬配發股息 0.21 元，單次配息率約 1.2%，今年以來含息報酬達 10%。

兆豐投信等權重家族中的老二「00932」，本次每受益權單位配發金額 0.52 元，其追蹤的指數「臺灣 ESG 永續高股息等權重指數」 長期有助抵禦市場下檔風險；兆豐投信老字號 ETF「00690」，本次每受益權單位配發金額 0.90 元，其所追蹤的指數相對鎖定藍籌股的企業財務能力，更持續聚焦篩選符合財務指標、股利發放指標等的上市公司，依股票市值由大到小排序，選取 30 檔成分股，這 2 檔 ETF 除息交易日皆為 5/16，最後買進日 5/15，預計收益分配發放日 6/17，青睞息收的投資人可以把握機會。

兆豐投信指出，加權股價指數重回 2 萬點後持續高檔箱型整理，搭配全球金融市場繼續關注居高不下的通膨議題，近期籌碼面相對向高成長及息收題材靠攏。面對今年 5 月新局，觀察台股 ETF 市場有機可趁，不妨納入電子股類 ETF 為資產配置，加強資產成長力道的空間。

00878 日前驚喜公告本季每單位配息 0.51 元，超越市場期待，讓百萬股民拍手叫好，並吸引投資人積極進場布局，截至 5/10，受益人數又增至 126 萬 2468 人，可看出 00878 在許多人心中是一檔適合長期投資的標的，值得注意的是，00878 自 3 月擠下 0056 後，已連續 2 個月奪下定期定額交易王寶座。