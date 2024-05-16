6月除息季配台股ETF搶先看 這檔今年來總報酬打敗大盤

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-16 09:55

台股進入除權息旺季，盤點 6 月即將除息的季配台股 ETF，包括凱基優選高股息 30(00915-TW)、元大台灣高息低波 (00713-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、大華優利高填息 30(00918-TW)、中信綠能及電動車 (00896-TW)、兆豐龍頭等權重 (00921-TW) 等 6 檔，皆為市面上人氣很高的 ETF，其中，00915 今年來總報酬達 2 成，超越加權指數的約 18%。

觀察這 6 檔季配型台股 ETF 填息狀況，皆於前次除息當月 2~7 個交易日內就完成填息，其中又以 00915 表現最為突出，不僅前次絕對配息金額位居第二，並只花 2 天就完成填息。

比較今年以來股價含息總報酬，00915 亦在高股息 ETF 中排名奪冠，也是今年以來股價表現唯一打敗大盤的高股息 ETF。00713、00919、00918 總報酬落在 13-16% 之間，00896、00921 分別為 11%、9%。

凱基優選高股息 30 基金經理人施政廷表示，美國通膨降溫欠缺進展，預期市場短期仍將處於高檔震盪；具備 AI 相關供應鏈利基的台股，可望擁有企業獲利成長與資金動能雙重支撐。