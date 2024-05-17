00940首次換股出爐！長榮未被剔除 4檔金融股成新寵

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-17 18:14

擁有近百萬受益人的元大台灣價值高息 (00940-TW) 首次換股名單終於出爐，其追蹤標的指數「臺灣價值高息指數」，成分股定期審核由臺灣指數公司於今 (17) 日盤後公布調整結果，本次新增與刪除各 21 檔成分股，其中最受矚目的長榮 (2603-TW) 並未剔除，更一口氣新增 4 檔金融股。

00940 追蹤標的指數成分股每年定期審核 2 次，以 5 月、11 月的第七個交易日為審核基準日，審核資料截至前一個月最後交易日，成分股檔數固定為 50 檔，並於審核基準日後間隔五個交易日後生效。

元大投信指出，00940 追蹤標的指數是自台灣上市櫃市值 300 大企業中，參考巴菲特價值投資哲學，篩選能持續為股東創造現金流、基本面穩固、盈利能力佳和具持續增長潛力之標的，成分股並以股利率進行加權，表現股息導向之投資組合績效，提供投資人從短期價差操作，轉至中長期存股領息的解決方案。

據臺灣指數公司公布的臺灣價值高息指數新增、刪除成分股清單，隨台股今年以來持續上漲，本次調整 21 檔成分股呈現電子類股減少、金融類股增加，整體持股平均本益比下降，以 5 月 16 日收盤數據計算，新增成分股平均本益比 14.2 倍，刪除成分股平均本益比 15.8 倍，調整後指數本益比約為 15 倍、代表資金效率的股東權益報酬率 (ROE) 為 13.3%，相較加權股價指數的本益比 23 倍、ROE 9.6%，持續反映 00940 聚焦評價面合理且營運具增長潛力個股的配置價值。