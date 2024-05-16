〈財報〉廣告銷售復甦、AI產品推動 百度Q1業績超預期

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-16 19:53

中國搜尋引擎巨擘百度周四 (16 日) 公布 2024 會計年度第一季財報，儘管受惠廣告銷售復甦和人工智慧 (AI) 雲端產品需求增加推動，該季營收、獲利均打敗華爾街分析師預期，但其中營收年增速度卻降至一年多來新低，原因是受到中國經濟疲軟拖累。

除公布最新財報外，百度還表示，自今年第一季開始，股票回購金額為 2.29 億美元，去年股票回購計畫下累積的回購金額達 8.98 億美元。

根據財報，擺渡第一季 (截至 3/31) 營收僅年增 1% 至人民幣 315 億元 (以下單位皆同)，高於分析師預期的 314.3 億元；上季歸屬百度淨利(Non-GAAP) 年增 22% 至 70.11 億元、歸屬百度核心淨利 (Non-GAAP) 年增 26% 至 66.28 億元，高原市場預期、核心營益率 (Non-GAAP) 為 23.5%。

圖：百度財報

具體獲利方面，百度第一季營益年增 4% 至 66.73 億元、歸屬百度淨利為 54 億元、歸屬百度核心淨利為 52 億元、核心淨利率為 22%。

另外，該公司上季經調整後每美國存託憑證 (ADS) 獲利 19.91 元，高於分析師預期的 15.59 元；經調整後百度核心營益為 55.9 億元，也高於分析師預期的 51.4 億元；經調整後稅息前折舊攤銷前利潤 (EBITDA) 報 82 億元、經調整後 EBITDA 利潤率為 26%。

百度第一季營收按業務劃分，核心線上行銷收入年增 3% 至 170 億元；非線上行銷收入年增 6% 至 68 億元，主要由 AI 雲端業務帶動。對此，百度表示 AI 技術堆疊的點到點優化，繼續推動該季智慧雲端收入成長。

圖：百度財報

此外，百度應用程式第一季月活躍用戶達到 6.76 億，年增 3%；自動叫車服務蘿蔔快跑供應的自動駕駛訂單約 82.6 萬單，年增 25%；該公司旗下愛奇藝 (IQ-US) 上季營收年減 5% 至 79 億元。

市場分析指出，雖然百度第一季繳出不錯的成績單，但營收增速卻放慢至一年多來新低，原因是該公司依賴的廣告業務受中國經濟低迷影響，導致營收成長放緩。

目前該公司轉向押注生成式 AI「文心一言」(ERNIE Bot) 搭上 AI 熱潮提振營收成長，並且透過文心一言帶來的訂閱費用和廣告收入，使其能與騰訊 (0700-HK)、字節跳動等同行中保持領先地位，不過仍需要數年時間才能有所回報並減少對搜索廣告的依賴。