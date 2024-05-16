〈財報〉廣告銷售復甦、AI產品推動 百度Q1業績超預期
鉅亨網編譯段智恆 2024-05-16 19:53
中國搜尋引擎巨擘百度周四 (16 日) 公布 2024 會計年度第一季財報，儘管受惠廣告銷售復甦和人工智慧 (AI) 雲端產品需求增加推動，該季營收、獲利均打敗華爾街分析師預期，但其中營收年增速度卻降至一年多來新低，原因是受到中國經濟疲軟拖累。
截稿前，百度 (BIDU-US) 周四美股盤前股價上漲 0.59%，每股暫報 111.40 美元，較稍早漲幅 2% 有所收窄；百度 (9888-HK) 周四港股則下跌 0.73%，收每股 108.40 港元。
除公布最新財報外，百度還表示，自今年第一季開始，股票回購金額為 2.29 億美元，去年股票回購計畫下累積的回購金額達 8.98 億美元。
根據財報，擺渡第一季 (截至 3/31) 營收僅年增 1% 至人民幣 315 億元 (以下單位皆同)，高於分析師預期的 314.3 億元；上季歸屬百度淨利(Non-GAAP) 年增 22% 至 70.11 億元、歸屬百度核心淨利 (Non-GAAP) 年增 26% 至 66.28 億元，高原市場預期、核心營益率 (Non-GAAP) 為 23.5%。
具體獲利方面，百度第一季營益年增 4% 至 66.73 億元、歸屬百度淨利為 54 億元、歸屬百度核心淨利為 52 億元、核心淨利率為 22%。
另外，該公司上季經調整後每美國存託憑證 (ADS) 獲利 19.91 元，高於分析師預期的 15.59 元；經調整後百度核心營益為 55.9 億元，也高於分析師預期的 51.4 億元；經調整後稅息前折舊攤銷前利潤 (EBITDA) 報 82 億元、經調整後 EBITDA 利潤率為 26%。
百度第一季營收按業務劃分，核心線上行銷收入年增 3% 至 170 億元；非線上行銷收入年增 6% 至 68 億元，主要由 AI 雲端業務帶動。對此，百度表示 AI 技術堆疊的點到點優化，繼續推動該季智慧雲端收入成長。
此外，百度應用程式第一季月活躍用戶達到 6.76 億，年增 3%；自動叫車服務蘿蔔快跑供應的自動駕駛訂單約 82.6 萬單，年增 25%；該公司旗下愛奇藝 (IQ-US) 上季營收年減 5% 至 79 億元。
市場分析指出，雖然百度第一季繳出不錯的成績單，但營收增速卻放慢至一年多來新低，原因是該公司依賴的廣告業務受中國經濟低迷影響，導致營收成長放緩。
目前該公司轉向押注生成式 AI「文心一言」(ERNIE Bot) 搭上 AI 熱潮提振營收成長，並且透過文心一言帶來的訂閱費用和廣告收入，使其能與騰訊 (0700-HK)、字節跳動等同行中保持領先地位，不過仍需要數年時間才能有所回報並減少對搜索廣告的依賴。
儘管如此，百度仍看好今年透過文心一言的廣告和雲端服務貢獻人民幣數十億美元的營收。該公司明確表示，希望開發人員替文心一言開發應用程式，意圖與其競爭對手阿里巴巴 (BABA-US)(9988-HK) 的「通義千問」(Qwen)較勁，後者是免費的大型語言模型且在中國軟體開發商中相當受歡迎。
有專家表示，中國在 AI 獲利方面還有很長的路要走，雖然產業洗牌可能會推動實現獲利，但這種情況似乎不太可能很快發生。
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