Q1出貨量前五都排不上！陸媒：蘋果在中國正迎來「三星時刻」

鉅亨網新聞中心 2024-05-16 17:04

全球產業分析公司 Counterpoint Research 和調研機構 TechInsights 近期出具研究報告顯示，今年首季蘋果 (AAPL-US) iPhone 在中國銷量衰退近兩成，中國手機品牌出貨量更包辦前 5 名，蘋果則被列入其他品牌 (others)，陸媒直指蘋果正迎來「三星時刻」。

《華商韜略》報導，蘋果去年以 17.3% 市佔率，首次奪下中國智慧手機市場銷量冠軍，而 2012 年三星也曾以 17.7% 坐上中國市場寶座，銷量達 3000 多萬支，但短短五年後，三星在中國市佔率跌到 1% 以下，從高中低階手機全面敗退，如今三星手機在中國已經徹底邊緣化，而面對中國國產手機全面崛起，人們不禁想問三星手機的結局會是 iPhone 的宿命嗎？

2007 年 1 月 9 日，賈伯斯在舊金山發佈第一代 iPhone，標誌著智慧手機時代到來，三星也立即跟進並與蘋果展開較量。

2012 年，三星推出 Galaxy Note 大螢幕系列機型，接連斬獲全球最佳手機、市場最好用 Android 手機等殊榮，並力壓蘋果成為中國市場銷量冠軍。

坐於寶座上的三星當時並未察覺到危機已經到來，先是庫克接替賈伯斯掌舵蘋果，並發力大螢幕手機，讓蘋果全面與三星對戰。

庫克上任後，把 iPhone 螢幕提高到 4.7 吋，用 iPhone 6 和 iPhone 6 Plus 把蘋果手機帶入了大螢幕時代，最終 iPhone 6 系列以 2.24 億支的全球銷量讓庫克一戰封神，也打得三星措手不及。

其次，是中國手機品牌的崛起，最著名的便是 2011 年小米手機以 1999 人民幣低價橫空出世，雷軍在發佈會上直指競爭的機型是三星代工的 Google Nexus，不到三年，小米手機銷量突破兩千萬支。2014 年，華為 mate7 強勢登場，力拚三星 Note4，一舉扭轉國產手機在消費者心中的低端形象。

在高階機型有華為挑戰，中低階有小米攔胡情況下，加上魅族、酷派、聯想等品牌圍攻，以及 OPPO、vivo 異軍突起，三星手機在 2014、2015 年創下在中國銷量和獲利的最低紀錄，而 2016 年 8 月 Note 7 充電爆炸事件，更讓三星加速下滑。

大中華區是 iPhone 在全球第三大市場，貢獻近 20% 的營收，庫克不想失去中國市場，也從沒想過這樣的可能，庫克本月初的財報中表示，若把眼光放遠，將發現中國有越來越多的人正邁入中產階級，暗示蘋果將受益於中國中產階級的持續擴大。