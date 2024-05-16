台股本周日日創高 外資買超438億元史上第七大 追補航空雙雄
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-16 19:55
台股本周以來日日創新高，今 (16) 日終場漲幅收斂至 157 點，收在 21304 點，成交量達 5271 億元，外資買超放大到 483.78 億元，創下史上第七大買超，同時也是今年以來第三大買超，除了電子股，也青睞傳產、金融類股，尤其再度追買長榮航 (2618-TW) 與華航 (2610-TW)，兩者合計張數將近 8 萬張。
三大法人合計買超 517.08 億元，外資買超 483.78 億元，呈現連五買，自營商由賣轉買 47.6 億元，投信終結連二十三買，轉賣 14.3 億元；期貨方面，外資期現貨操作不同調，隨著台股創高，外資反手加碼空單，空單未平倉口數提升至 8488 口，大增 5007 口。
外資針對電、金、傳都有佈局，電子類股中特別青睞力積電 (6770-TW)，張數達 4 萬張，也看好友達 (2409-TW)、華通 (2313-TW)、聯電 (2303-TW)，張數都超過 1.8 萬張，金融則看好開發金 (2883-TW) 與元大金 (2885-TW)。
外資賣超鎖定先前漲多的代工廠，包括英業達 (2356-TW)、緯創 (3231-TW)、廣達 (2382-TW) 都難逃調節賣壓，張數分別達 3.8 萬張、2.7 萬張以及 1.6 萬張，其他如光寶科 (2301-TW)、精英 (2331-TW) 也有 6000 張以上。
投信與自營商也雙雙看好華航與長榮航，合計加碼超過 1.8 萬張。
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