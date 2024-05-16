台股本周日日創高 外資買超438億元史上第七大 追補航空雙雄

台股本周以來日日創新高，今 (16) 日終場漲幅收斂至 157 點，收在 21304 點，成交量達 5271 億元，外資買超放大到 483.78 億元，創下史上第七大買超，同時也是今年以來第三大買超，除了電子股，也青睞傳產、金融類股，尤其再度追買長榮航 (2618-TW) 與華航 (2610-TW)，兩者合計張數將近 8 萬張。