台股量價俱揚譜寫八大亮點 上市市值衝上67.8兆元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-16 18:36

台股加權指數今 (16) 日以 21304.26 點作收，締造史上新高的新里程碑，證交所表示，過去八年，台灣資本市場憑藉優異基本面及充沛資金動能，展現強大競爭力及韌性，寫下八大亮點，無論加權指數或上市公司市值漲幅均居亞洲之冠，並於全球主要市場名列前茅。

證交所進一步指出，在落實普惠金融及商品創新發展方面也有目共睹，除開戶數占總人口逾半，及 30 歲以下年輕族群積極參與市場外，近來掀起熱潮的 ETF，更在發行檔數、資產規模、受益人數與成交金額大幅增加，成長速度驚人。

台股譜寫八大亮點，首先，截至 5 月 16 日，加權指數漲至 21304.26 點，較 2015 年底上漲 155.5%，2024 年來累計漲幅 18.8%，近四年上漲多達 77.6%，領先全球主要證券市場。上市公司市值顯著成長至 67.8 兆元，較 2015 年底大增近 1.8 倍，與 2019 年底相較增加 86.2%，相對國際市場表現突出。

其次，台股 2016 年起陸續推出訊息面暫停交易、當沖降稅減半、逐筆交易、冷門股造市者等新制，帶動日均值從 2015 年 922 億元，大幅成長 3.4 倍至今年前四月 4031 億元，為歷年新高。外資持股市值比重由 2015 年底 38.55%，成長至 2024 年 4 月底 42.65%，成交金額占比也從 2015 年 28.4% 成長至 32.4%。

第三，為落實普惠金融，自 2017 年推出股票及 ETF 定期定額投資，2020 年增加盤中零股交易，並積極進行金融教育及反詐騙宣導，鼓勵投資人建立正確投資觀念及風險意識，最新開戶數達 1277 萬人，占總人口數 54%，相較 2015 年約 40% 大幅成長。其中，20-30 歲年輕族群開戶數占該年齡層更從 2015 年約 25%，成長至約 5 成。

第四，致力商品創新發展，帶動 ETF 高速成長，至 2024 年第 1 季，台灣 ETF 資產規模在亞洲僅次於日本、中國，較 2015 年成長 21.3 倍，且優於全球成長 3.3 倍；臺灣 ETF 發行檔數成長 5.6 倍，也較全球成長 1.4 倍高出許多。至 2024 年 5 月 10 日，上市 ETF 檔數共 159 檔，資產規模約 2.5 兆元，受益人數則超過 960 萬人。

第五，為孵育新創獨角獸，證交所 2021 年推出臺灣創新板，結合一般板，完善新創企業多層次籌資管道。台股 IPO 家數也穩健成長，2023 年申請上市家數為近 10 年新高，籌資金額更寫下歷史最高，較全球主要市場衰退為佳。

第六，打造新經濟產業聚落與新護國群山，證交所 2023 年除新增上市公司產業類別外，推出強化生技產業發展策略，並由指數公司發布新經濟指數，持續推動數位雲端、綠能環保及生技醫療三大產業成長。截至 2024 年 4 月底，上市新經濟市值突破 1 兆元，生技產業市值突破 6000 億元。

第七，接軌國際永續揭露準則，提升臺灣資本市場永續競爭力有成，在亞洲公司治理協會 (ACGA) 公布的 CG WATCH 成績逐年提升，2023 年台灣在 12 個亞洲國家排名第 3，歷年來最佳，更在國際知名新興市場永續指數權重均名列前茅。