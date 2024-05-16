〈台股盤後〉電金傳同步強漲創21515點新高後 漲幅收斂至157點
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-16 14:01
台股今 (16) 日在電、金、傳同步強漲帶動下，最高一度大漲 368 點達 21515.52 點，但隨著創高賣壓湧現，終場漲幅收斂至 157.05 點，收在 21304.26 點，成交量 5271 億元，較昨日略增。
權值股普遍走揚，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 最高衝上 856 元後，打回平盤附近，終場收 841 元，鴻海 (2317-TW) 也小漲表態，聯發科 (2454-TW) 表現最強勢，大漲超過 3%，企圖挑戰前高，其他如富邦金 (2881-TW)、中信金 (2891-TW) 都在平盤上。
AI 概念股走勢分歧，廣達 (2382-TW) 法說會後賣壓出籠，終場下挫超過 3%，摜破五日線，也連帶影響緯創 (3231-TW) 下跌 2%，其他如世芯 - KY(3661-TW)、上詮 (3363-TW) 等都有 1-4% 的跌幅。
不過，AI 邊緣裝置相關概念股走勢凌厲，華碩 (2357-TW) 再度強漲近 4%，藍天 (2362-TW) 爆量續漲半根，技嘉 (2376-TW) 也上漲超過 1%。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇