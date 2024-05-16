〈台股盤後〉電金傳同步強漲創21515點新高後 漲幅收斂至157點

台股今 (16) 日在電、金、傳同步強漲帶動下，最高一度大漲 368 點達 21515.52 點，但隨著創高賣壓湧現，終場漲幅收斂至 157.05 點，收在 21304.26 點，成交量 5271 億元，較昨日略增。