台航新船交付 簽2年期論時傭船合約挹注營收

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-05-16 17:54

台航 (2617-TW) 今 (16) 日於日本舉行「臺健輪」(M.V. “Tai Steadiness”)命名交船儀式，增添營收動能，台航表示，已簽妥 2 年期的論時傭船合約，因應市場變化採用半浮動方式計收傭船費，今年全年預計有 4 艘新船交付。

台航董事長劉文慶表示，持續執行船隊年輕化計畫，除了新船陸續交付，預計於第三季汰售 1 艘船齡 17 年的船舶，屆時船隊平均船齡將降至 5.5 年，有助進一步提升船隊競爭力。

今年是台航與日本住友商社、大島造船所自 1999 年合作以來的第 25 年，大島造船所已交付台航 20 艘以上優質船舶。

劉文慶也提到，往後台航將繼續與日本住友商社、大島造船所維持合作關係，以做為台日企業長期信賴和緊密合作夥伴的最佳範例之一。