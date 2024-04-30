傳在FSD與導航上跟特斯拉合作 專家：若成真 百度將成車市黑馬

鉅亨網新聞中心 2024-04-30 09:54

美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克上周日 (28 日) 突然訪問中國，甫宣布延後印度行的這位科技狂人卻在此時意外訪中，引起中國網友熱議。

《彭博資訊》報導，特斯拉前往中國主要為了洽談資訊安全問題以及跟百度合作，推動全自動輔助駕駛 (FSD) 進入中國，而中國汽車工業協會、國家計算機網路應急技術處理協調中心最新指出，特斯拉滿足資訊安全規定，不再受到禁行、禁停限制。

至於 FSD 能否順利落地中國，雖無官方聲明，但能印證其真實性的消息越來越多，有中國網友爆料稱收到特斯拉的 FSD 測試邀請，甚至還有網友爆料，特斯拉不但自己的車可在國內使用 FSD，還會將其授權給上汽集團，馬斯克此前也曾公開表態正推動 FSD 進入中國。

綜合以上資訊，FSD 有很高的可能性能進軍中國，但令人疑惑的是，彭博認為 FSD 進入中國需要跟百度合作，這讓不怎麼有存在感的百度再次出現在大眾眼前。

作為一家外國公司，特斯拉在中國既不能使用 Google 地圖，也不能自己收集道路資訊，當然必須在中國尋找合作夥伴，跟百度合作的消息雖有些讓人意外，但也完全說得通。

此前，百度在 Apollo 汽車智慧化產品發佈會上公佈新一代導航地圖 V20，分為基礎版、3D 領先版、3D 旗艦版、SR 智駕版四個版本。百度表示，特斯拉將首發搭載百度地圖 V20 3D 領先版，預計 5 月將發佈消息。

特斯拉跟百度之間的合作很可能會基於 SR 智駕版深度研發，將其與 FSD 融合，以百度地圖的道路數據為 FSD 指引方向，市場也推測應該只有付錢買斷或訂閱 FSD 的使用者才能體驗到百度地圖 V20 SR 智駕版，一般特斯拉車主恐只能體驗到百度地圖 V20 3D 領先版。

至於特斯拉能否用上百度地圖 V20 3D 旗艦版，則要看特斯拉是否願意出錢購買，因為百度地圖特別標註 V20 基礎版免費升級和使用，或許就是意指剩下三個版本都需要車企支付費用。

作為中國國內首批佈局自動駕駛的企業，百度在智慧駕駛領域的探索成果豐碩，為促進智駕技術發展和普及，近年也開始嘗試無光學雷達的純視覺路線，並於前段時間發佈 ANP3 Pro/Max 等智駕方案，打算今年上半年實現 ANP3 Pro 覆蓋全國 360 座城市，年底前實現全國都能用，追上華為 ADS 智駕方案的腳步。

但專家指出雙方能否合作仍看兩大前提，第一是百度提供地圖數據這樣的合作方式是否真的，最終合作能不能成真，其次則是使用百度的能力後會不會對 FSD 體驗造成影響，有些車主可能會擔心體驗打折。在研調公司 Guidehose Insights 的排名，百度智駕水準與 Waymo、Cruise、Mobileye 並列前茅，比特斯拉排名更高。