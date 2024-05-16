〈焦點股〉藥華藥Q1財報多項數據創高 股價亮燈漲停

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-16 11:09

藥華藥 (6446-TW) 昨 (15) 日召開法說會，第一季財報表現亮眼，營收 16.5 億元，年增超過 8 成，毛利率、營益率以及每股純益皆寫下新高，獲利也較去年同期轉盈，激勵今 (16) 日股價強攻漲停鎖住 388 元，拉出一根長紅 K。

藥華藥早盤以 357 元開高走高，隨後強攻漲停鎖住 388 元，拉出一根長紅 K，且站穩所有均線，成交量超過 7000 張。觀察三大法人近期籌碼動向，三大法人 5 月以來連續買超，呈現連 9 買，合計買超 4342 張。

藥華藥指出，全球營運持續穩健成長，美國市場 4 月營收呈現雙位數成長；日本市場方面，自去年中上市後，每個月營收皆穩定成長，且出貨在 4 月創下新高。同時，藥華藥也積極拓展其他海外市場，近期送出巴西及哥倫比亞 PV 藥證申請，也計畫與國外藥廠合作，將 Ropeg 引進加拿大，預計今年拿到 Ropeg 的 PV 藥證，明年申請第二適應症─原發性血小板過多症 (ET) 藥證。

藥華藥進一步提到，Ropeg 預計今年取得中國、新加坡及馬來西亞 PV 藥證；歐洲市場部分，今年第一季有少量出貨至歐洲，今年還會陸續出貨。

擴展 Ropeg 新適應症進度方面，用於原發性血小板過多症 (ET) 的全球第三期臨床試驗在 2023 年 10 月收案完成，共收入 174 個 ET 患者，預計 2024 年底到 2025 年初可完成主要療效指標數據收集，2025 年開始申請各國藥證，包括美國、中國及日本等國，最快 2025 年底取證，現正投入行銷前準備。