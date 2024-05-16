富邦媒年度徵才 釋500個職缺搶這四大領域人才

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-05-16 11:15

國內電商龍頭富邦媒 (8454-TW) 今 (16) 日宣布年度最大「2024 年徵才計畫」開跑，釋出逾 300 項職缺，預計一口氣招募約 500 名員工，延攬電子商務、數位廣告行銷、倉儲物流和資訊科技等四大領域人才，而時逢畢業旺季也推行產學合作實習計畫。

富邦媒表示，旗下 momo 購物網積極經營多元品類，今年更強棒出擊打造「mo 店 +」全新營運模式，加速擴充站上商品多元性。

而因應零售媒體新時代來臨，今年 momo 加速推動「momo Ads」業務發展，廣告領域菁英是年度獵才重點。

富邦媒進一步提到，制霸「快商務」的決勝關鍵是穩健電商物流體系，領先業界投入智慧物流中心建置，並加快於全台佈建衛星倉、成立自有車隊，形成今日獨有的「momo 短鏈物流網絡」，今年更將網狀延伸全台城鎮展開衛星站布點計畫，因此，強力延攬物流系統規劃分析、運輸管理營運分析、物流管理工業工程、物流倉儲分貨專員和倉儲物流堆高機手等領域能手。

此外，富邦媒擴大招聘資訊科技人才，包括數據分析師、數據工程師、資安工程師、平台和系統開發軟體工程師等人才，期盼科技數位領域菁英的加入，能為喜愛 momo 的消費者創建更優質的購物環境。