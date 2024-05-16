大眾控小金雞攸泰科技掛牌上市 飆漲3成大展蜜月行情

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-05-16 11:05

大眾控 (3701-TW) 小金雞、工業電腦廠攸泰科技 (6928-TW) 今 (16) 日掛牌上市，掛牌參考價 65 元，早盤大漲逾 37%，最高來到 89.5 元，大展蜜月行情。

展望今年，攸泰表示，將挾衛星通訊及無人機等二大強勢動能，並透過「加值型客製化服務」與「自有品牌 RuggON 的模組化標準品」雙軸營運策略，全年營運表現可望年增雙位數。

以攸泰業務應用營收比重來看，去年海事業務占比達 68%、客製化服務 12%、自有品牌 10%、衛星 10%；其中，近年自有品牌睿剛電訊（RuggON）和衛星通信更是成長迅速。

攸泰近年快速布局低軌衛星領域，包括目前正與工研院合作發展國產「大陣列高頻寬衛星地面終端設備」，以及產發署科專計畫支持的「多軌道衛星地面移動終端天線產測研發創新」等專案。

此外，近年全球無人機產業增長迅速，有別於同業自無人機本體切入市場，攸泰從技術含量較高的控制器佈局，為提供客戶完整解決方案，可應用在救災、國防、警用領域，也已打入亞洲大廠供應鏈，將成為營運新動能。

攸泰第一季營收 5.16 億元，毛利率 27.1%，年增 10.5%、營業利益 1006 萬元，年減 62.6%、營益率 1.9%，年減 1.7 個百分點，但稅後純益 2473 萬元，年增 11.4%，每股純益 0.33 元。