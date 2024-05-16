大眾控小金雞攸泰科技掛牌上市 飆漲3成大展蜜月行情
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-05-16 11:05
大眾控 (3701-TW) 小金雞、工業電腦廠攸泰科技 (6928-TW) 今 (16) 日掛牌上市，掛牌參考價 65 元，早盤大漲逾 37%，最高來到 89.5 元，大展蜜月行情。
展望今年，攸泰表示，將挾衛星通訊及無人機等二大強勢動能，並透過「加值型客製化服務」與「自有品牌 RuggON 的模組化標準品」雙軸營運策略，全年營運表現可望年增雙位數。
以攸泰業務應用營收比重來看，去年海事業務占比達 68%、客製化服務 12%、自有品牌 10%、衛星 10%；其中，近年自有品牌睿剛電訊（RuggON）和衛星通信更是成長迅速。
攸泰近年快速布局低軌衛星領域，包括目前正與工研院合作發展國產「大陣列高頻寬衛星地面終端設備」，以及產發署科專計畫支持的「多軌道衛星地面移動終端天線產測研發創新」等專案。
此外，近年全球無人機產業增長迅速，有別於同業自無人機本體切入市場，攸泰從技術含量較高的控制器佈局，為提供客戶完整解決方案，可應用在救災、國防、警用領域，也已打入亞洲大廠供應鏈，將成為營運新動能。
攸泰第一季營收 5.16 億元，毛利率 27.1%，年增 10.5%、營業利益 1006 萬元，年減 62.6%、營益率 1.9%，年減 1.7 個百分點，但稅後純益 2473 萬元，年增 11.4%，每股純益 0.33 元。
攸泰成立於 2011 年，主要從事為不同垂直市場提供多樣化結合軟硬體及應用的全方位解決方案，例如衛星通信、農業、物流、海事、交通與政府專案等重點產業。
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