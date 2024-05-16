〈紐約匯市〉美CPI增速放緩、零售銷售持平 DXY觸逾五周低點

鉅亨網編譯林薏禎 2024-05-16 05:48

美國 4 月消費者物價指數 (CPI) 顯示通膨在第二季恢復下降趨勢，增加了聯準會 (Fed) 最快從 9 月開始降息的希望，美元指數周三 (15 日) 下跌至逾五周新低。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.67%，報 104.31，為 4 月 10 日以來最低。

美國勞工統計局公布，繼 3 月和 2 月增長 0.4% 後，美國上月 CPI 月增 0.3%，年增率也自 3 月的 3.5% 略微降至 3.4%。另一方面，3 月零售銷售月增 0.6%，增幅持平前一月，且低於市場預期。

上月零售銷售數據意外持平，也幫助提振市場對 Fed 即將降息的樂觀情緒。汽油價格上漲促使消費者收緊荷包，削減其他商品支出。

Bernstein Private Wealth Management 資深投資策略師 Roosevelt Bowman 表示：「你是為了主角去看電影，配角卻搶盡鋒頭，零售銷售確實全面推動今日的價格走勢。」

他並指出，澳幣和其他高貝塔值貨幣今日表現良好。不過，他也表示，一天的數據不會改變 Fed 的短期通膨展望，但會導致市場買進美國公債並賣出美元。

澳幣勁揚 1.1% 至 0.6693 美元，至四個月高點。墨西哥披索兌美元升近 1%，至 16.6793 披索兌 1 美元，處在一個月高點。

LSEG 數據顯示，期貨交易商預估 Fed 9 月會議時將降息 24 個基點，12 月前降息近 51 個基點。

美元兌日元貶近 1% 至 154.91 日元。道富銀行 (State Street) 資深全球總經策略師 Marvin Loh 指出，美元下跌可望阻止日銀和其他日本當局進行貨幣干預。「日銀將再度對 155 水平感到滿意，在日本當局干預之前，快錢肯定願意再次推高美元。」

其他貨幣方面，歐元漲 0.6% 至 1.0883 美元。英鎊升逾 0.7% 至 1.2685 美元。

美元兌挪威克朗重貶 1.3% 至 10.6636 克朗，延續上周貶勢，並創 4 月 10 日以來最低。分析師指出，美國和挪威的利差可能已觸頂。

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