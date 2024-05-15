〈台幣〉拋匯力道湧現 放量升值1.03角收32.312元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-05-15 17:01

新台幣今 (15) 日呈現強勁升值態勢，終場收在 32.312 元，升值 1.03 角，台北外匯經紀公司再度爆出 15.79 億美元的成交值，創 1 個月來大量，交投強強滾，拋匯力道湧現，也助攻台股加權指數續漲 161 點，站穩 21000 點大關上。

新台幣今日以 32.38 元、升值 3.5 分開出後，隨即快速走升，最高來到 32.253 元，升值達 1.62 角，衝上 1 個月高點，終場收在 32.312 元，升值 1.03 角，全日高低價差 1.27 角。

觀察主要亞幣，韓元強彈超過 0.5%，日圓也升值 0.5% 上下，新台幣升值 0.32%，星元升逾 0.2%，人民幣升值 0.15% 上，泰銖小升不到 0.1%。

法人分析，美國勞工部公布的 4 月 PPI(生產者物價指數) 月增 0.5% 超預期，顯示通膨壓力待緩解，但聯準會主席鮑爾點評此數據為喜憂參半，雖今年不會很快降息，也排除升息的可能性，令美元轉弱，資金積極回流。