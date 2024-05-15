【量大強漲股整理】MSCI調整成分股，潛力黑馬股大公開?

鉅亨研報 2024-05-15 17:53

加權指數，今日開低走高，終場上漲 161.36 點，收在 21147.21 點，成交量 4892 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 266.93 億，投信買超 17.95 億，自營商賣超 1.5 億，三大法人合計買超 283.38 億，其中，外資連 4 買，累計 813.06 億，投信連 23 買，累計 820.9 億。

權值股方面，(2330-TW)台積電，股價開高震盪，終場上漲 14 元，收在 839 元，企業影響力持續擴大，傳出 (GOOGL-US)Alphabet 將在明年 Pixel 10 系列捨棄(005930-KR) 三星，採用台積電 3 奈米完成客製化系統單晶片（SoC）為了實現這樣的轉變，Google 已經擴大台灣研發中心的規模，與台積電進行更密切的合作；(2317-TW)鴻海，股價開低震盪，終場下跌 1.5 元，收在 170.5 元，昨（14）日召開法說會，公布首季稅後淨利 220.09 億元，較去年同期大增 72%，毛利率、營益率、淨利率也較去年同期「三率三升」，公司預期第 2 季業績將繳出季增與年增「雙成長」成績單；(2454-TW)聯發科，股價收平盤 1155 元，在台北國際電腦展前，市場傳出聯發科積極與 (NVDA-US) 輝達合作，開發 Arm 架構的 AI PC 晶片，最快在第三季定案、第四季驗證，單片售價高達 300 美元，將有效貢獻營收。

美國晶片法案已進入實質撥款階段。各廠商已開始積極擴大先進製程的晶片製造規模，IP 設計族群也陸續接獲訂單；(3661-TW)世芯 - KY，上漲 5.35%，最大客戶 (AMZN-US) 亞馬遜，將參與該企業的私募，認購約 224 張股票，總金額約 5.3 億元，這是全球電商龍頭亞馬遜首次透過私募投資台灣上市櫃公司，企業強調，今年營收將維持強勁成長，且北美 IDM 客戶的量產動能強勁，第 2 季及第 3 季營收將有望逐季創高；(6643-TW)M31，上漲 5.34%，(ARM-US)安謀已宣布要退出基礎元件 IP 市場，M31 有機會擴大與北美設計大廠合作 推升目前約 1 成的 16 奈米以下市占率；台積電小金雞 (3443-TW) 創意，上漲 2.92%，目前已獲得 3 到 4 個加密貨幣 ASIC 專案，再加上和韓國記憶體大廠(000660-KR) SK Hynix，合作開發 HBM 基礎晶片，2024 年委託設計營收將會明顯成長，Q2 起來自 Microsoft Maia 100 晶片組將在 5 奈米製程開始放量，可望為企業帶來晶圓產品 ( turnkey ) 營收的成長動能，法人預估，明年營收和獲利將會快速成長，目標價上看 1800 元。

伺服器 ODM Direct 大廠 (6669-TW) 緯穎，上漲 5.06%，第 1 季受惠於新產品專案占比提升，三率均創歷史新高，今明兩年，3 大客戶 (META-US)Meta Platforms、(MSFT-US) 微軟，(AMZN-US)亞馬遜，都預計要大幅增加資本支出，企業可望迎來強勁成長動能，其中，AWS ASIC 伺服器，預計今年上半年出貨 600 - 1000 個機櫃，今年下半年出貨 4000 - 5000 個機櫃，出貨量大幅提升，營收將明顯成長。

(2362-TW) 藍天，今日股價亮燈漲停，2024 年全球筆電市況將逐漸復甦，出貨年增率可達 6.3%，在 AI PC 需求帶來的關鍵動能及疫情後換機潮逐步放量下，預估今年筆電事業價量均可續創佳績，此外，企業與百位通路商客戶及供應商共同攜手應變，並加大力度擴展東南亞及印度市場，持續針對不同區域或國家客製化具市場競爭力的產品。

全球人形機器人市場預計將快速成長，2023 年至 2028 年複合年增長率 (CAGR) 為 50%，機器人概念股 (2359-TW) 所羅門，今日股價亮燈漲停，企業開發 AI 視覺軟體已長達 10 年，3D 視覺產品 AccuPick 已經通過認證，成功打進 (NVDA-US) 輝達供應鏈，未來產品滲透率有機會明顯提升，進而帶動營收成長；(3059-TW)華晶科，上漲 1.27%，近兩年高毛利率車用和醫療營收比重大增，不僅成功轉型，毛利率也快速提升，全新產品 3D 感測解決方案更是瞄準 AI 機器人和智慧製造，有望打進 (NVDA-US)供應鏈，近幾季財務報表中的合約負債和在製品存貨雙雙提升，也充分反映產品需求已順利進入成長軌道。

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師

