工業富聯鄭弘孟：預計今年AI伺服器全球市占率達40%

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-05-15 19:57

鴻海 (2317-TW) 旗下工業富聯 (Fii)(601138-CN) 今 (15) 日召開業績說明會，針對市場高度關注的 AI 伺服器業務，工業富聯董事長鄭弘孟表示，今年預計 AI 貢獻占公司雲計算總收入 40%，AI 伺服器占全球市場份額的 40%。

工業富聯第一季營收 1186.88 億元 (人民幣，下同)，年增 12.09%；淨利 41.8 億元，年增 33.77%，均創下同期歷史新高。鄭弘孟表示，主要受惠 AI 伺服器需求大幅提升，AI 在雲計算占比不斷提高，產品結構不斷優化。

其中，雲計算業務已經占比近 5 成，創單季新高；AI 伺服器占雲計算板塊整體收入近 4 成，收入年增近 2 倍，季增近雙位數；生成式 AI 伺服器年增近 3 倍、季增雙位數；通用伺服器較去年同期雙位數成長，也優於上季。

鄭弘孟表示，在下一代產品中，預計雲服務商、NCP、品牌商等客戶會直接下伺服器訂單，出貨則以整機的形式來進行，擁有提供整體解決方案的能力非常關鍵。