強勢股速報:先賭為快

陳冠廷分析師(摩爾投顧) 2024-05-15 17:30

金居 (8358-TW): 出量大漲 6.5% 轉強，從 2023/7/26 高點到目前形成的盤整壓力區是後面轉強的觀察重點，若能正式突破站上該壓力區，即是多頭趨勢轉強的訊號。

志聖 (2467-TW): 漲停轉強收復所有均線，從 3/18 的漲停反攻開始到目前，都是漲跌互見，創高就容易震盪的狀況，但慣性是有機會被改變，2024/2/26 和 2024/3/7 兩個高點形成有待克服的壓力區，今天的漲停反攻最順利的狀況就是直接往上攻過壓力區，當然也可能是有漲有跌逐步往上創高，不管是哪種走法，志聖後續再強勢創高的機會還是比較大的。

蔚華科 (3055-TW): 漲停轉強收復所有均線，從 3/11 的止跌反攻開始到目前，都是漲跌互見，創高就容易震盪的狀況，但慣性是有機會被改變，2024/2/21 和 2024/3/1 兩個高點形成有待克服的壓力區，今天的漲停反攻最順利的狀況就是直接往上攻過壓力區，當然也可能是有漲有跌逐步往上創高，不管是哪種走法，蔚華科後續再強勢創高的機會還是比較大的。

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文章來源: 摩爾投顧 - 陳冠廷分析師