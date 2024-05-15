數字科技搭房市交易熱潮 Q1每股賺逾3元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-05-15 12:01

數字科技 (5287-TW) 公布第一季稅後純益 1.69 億元，年增 3%，每股純益 (EPS)3.05 元，其中，在房市交易熱絡的激勵下，旗下 591 房屋交易網營收創歷史同期新高，為主要挹注業績的動能。

數字表示，第一季各平台營收以 591 房屋交易占比 66% 最多，其次為 8591 寶物交易占比 17%，8891 汽車交易占比 10%，518 熊班暨人力平台占比 7%。

數字觀察到，第一季 591 房屋交易推出「329 全民購屋節」活動，再加上目前熱絡的房市交易，591 營收衝上同期新高。

另一方面，車商搶在農曆年前交車，以及平台推出促銷優惠活動，帶動 8891 汽車刊登量攀升；而旗下小雞上工也迎來年後轉職潮求職需求。

展望後市，數字旗下平台各自耕耘受眾族群，例如，旗下平台「找師傅」，在冷氣清潔旺季來臨前進行整體頁面調整，以提升使用者體驗和媒合效率，帶動「找師傅」整體案件成長超過 200%，其中冷氣相關案件更成長高達 300%。