鴻海完成收購ZF子公司50%股權 斥115億元合資車用底盤公司

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-05-01 14:47

鴻海 (2317-TW) 今 (1) 日公告，與采埃孚集團 (ZF Group) 完成乘用車底盤系統合資公司程序，鴻海以 3.32 億歐元 (約新台幣 115.5 億元) 收購采埃孚底盤模組公司 (ZF Chassis Modules GmbH)50% 股權及 Class A 特別股。

新合資公司名為 ZF Foxconn Chassis Modules，企業價值約 10 億歐元。鴻海與采埃孚於 2023 年 7 月 24 日簽署合資協定，並獲得相關監管機構批准，鴻海在 2024 年 4 月 30 日完成收購程序。

鴻海董事長劉揚偉表示，鴻海的全球網路和供應鏈管理能力將有效賦能雙方長遠的發展戰略，非常期待在更廣泛的交通和出行領域，與采埃孚共同探索更多合作機會。

鴻海說明，收購采埃孚底盤模組有限公司 50% 的股份，為集團在汽車產業開闢了新的前景，也為采埃孚集團帶來了更多獲利成長的資源、新客戶群體，更將為采埃孚車軸系統組裝這一核心市場之外創造更多發展機會。

該合資公司將由兩位采埃孚經驗豐富的高階主管帶領，Eike Dorff 擔任執行長一職，財務長則由 Urs Rienhoff 擔任，未來將不斷優化生產流程，緊跟市場趨勢以滿足客戶需求，掌握全球車軸總成市場的發展商機。

鴻海針對此次投資也做出部分調整，原定以子公司 Foxconn EV Singapore Holdings Pte. Ltd. 不超過 5 億歐元取得 ZF Chassis Modules GmbH 普通股以歐元 6000 萬元取得 ZF Chassis Modules GmbH Class A 特別股。

不過，鴻海此次公告，投資主體改為 Foxconn EV Netherlands Axle System B.V.，普通股交易金額調整後為 2.72 億歐元，另外再以 6000 萬歐元取得 ZF Chassis Modules GmbH Class A 特別股。