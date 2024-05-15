實力購屋者一致看好 買電梯別墅社區更勝大樓

鉅亨網新聞中心 2024-05-15 09:00

「置產抗通膨」已成近來民眾理財熱門話題，相較空間受限的大樓產品，有天有地、公設比低的別墅，特別是社區型的別墅，安全性、公設多元豐富不輸大樓社區，最是實力購屋者中的夢幻逸品，也讓購屋者對於近期別墅產品的出現會更為關注。

盤點雙北別墅特區指名產品，總價動輒破億的陽明山豪墅、新店華城等，多年來吸引名人、層峰人士爭相進駐，關鍵在於別墅產品的稀有性與價值感，再加上這些知名別墅特區都位於山區，離塵不離城的區域特質，對於嚮往自然、又離不開繁華城市的現代人來說，是很舒適的住居選擇。

知名口碑建商麗寶建設，選址淡海核心約 6300 坪超大基地，推出電梯別墅特區「天水一墅」，獨享獨門獨院、天寬地闊的電梯別墅，以 3 大 2 好 1 超值口號，深吸置產族、自住客的目光，大基地、大空間、大享受，又有區域好風光、好生活加持，更重要的是同樣坪數，購入天水一墅與大樓相比，房價現省千萬！

新市國小實景。(圖: 業者提供)

值得一提的是，「天水一墅」基地坐擁公司田溪生態河景與萬坪公園休閒綠地，山景、水景全包，住家環境親近自然，但又位居淡海核心，步行 3 分鐘就到輕軌捷運義山站、5 分鐘到家樂福，7 分鐘內到淡水區公所、淡水運動中心、新市國小等，車程半小時就到著名私校如薇閣中小學、華興國小、奎山中學等，地段超優越。

該案規劃 122 戶、90-100 坪電梯別墅社區，通風採光俱佳，地下室規劃雙車位，空間寬敞舒適、生活尺度超大，再加上社區擁有 3500 坪中庭花園步道，在麗寶建設細心打造下，中庭特別採用ＪＷ生態工法，不僅排水效率高，還能將雨水回收灌溉，此外，媲美星級度假飯店的獨棟崗石 VILLA 會館，豐富公設如 LOBBY、交誼廳、宴會廳、露天泳池、英倫風撞球室、健身房、瑜珈室、KYV 等應有盡有，讓住戶宅在家裡不只享受，也是接待親友、度假休閒最好的空間。

「天水一墅」實品屋實景。(圖: 業者提供)

市場分析，淡海新市鎮利多不斷，過往最被議論的生活機能，早已全面提升，即將於 2025 年完工的淡江大橋、預計 2029 年完工的淡北道路、輕軌藍海線二期，更讓區域未來利多深受期待，多項重大交通建設完工後，20 分鐘直達北士科、30 分鐘到板橋，種種優勢也讓實力購屋族率先搶進，對於建設利多帶動資產增值寄予厚望。