迷因股GameStop早盤一度飆逾110% 觸發數次熔斷

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-13 22:20

「迷因股」GameStop 周一 (13 日) 早盤股價一度漲逾 110% 並觸發好幾次熔斷機制，原因是 2021 年帶領一群散戶引爆史詩級軋空的「Roaring Kitty」再度發文，激勵該股暴漲。

根據外媒報導，化名「Roaring Kitty」的吉爾 (Keith Gill) 暌違三年後再次在 X(前推特) 或 Reddit(RDDT-US) 上發布的第一則貼文，這則貼文是一個玩家在椅子上前傾的圖片，代表要認真玩遊戲。

據了解吉爾曾在萬通保險工作，其在 Reddit 上的暱稱是 DeepF----Value，於 2021 年左右，吸引一大票當沖客，彼此呼朋引伴，買進 GameStop 的股票和買權。

在這群散戶的進攻下，當時大舉做空 GameStop 的避險基金 Melvin Capital，陷入鉅額損失，促使 Citadel 的避險基金部門和 Point72 向 Melvin Capital 注資近 30 億美元，支持其財務。

這場軋空狂潮一度迫使包括羅賓漢 (Robinhood)(HOOD-US) 在內的券商限制大舉放空股票的交易，因為這導致結算所的保證金要求大幅提高。此後，用戶提起集體訴訟，羅賓漢在 2023 年 8 月獲得勝訴。

值得注意的是，另一起集體訴訟控告吉爾明明是有執照的專家，卻假裝是股市新手。散戶引發股市震盪，也使國會舉行一系列的聽證會。

在 2021 年 1 月，GameStop 股價達到 120.75 美元的盤中新高。2022 年 7 月，該公司以 1：4 的比例進行股票分割。隨著散戶興趣消退，GameStop 股價重挫，其他迷因股也跟著大跌，例如 AMC(AMC-US)。

不過，GameStop 今年 5 月以來上漲了 57%，上周五收盤價報每股 17.46 美元。市場分析指出這可能重燃吉爾的興趣，該公司被大舉做空也可能是原因之一。目前 GameStop 股票空頭部位占該公司所有可自由交易股票 (即流通股) 的 24% 以上。