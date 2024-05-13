勞資談不攏 德國建築工人醞釀罷工

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-13 23:20

根據外媒周一 (13 日) 報導，德國部分建築工人遭雇主拒絕調薪訴求後準備在本周罷工，為 17 年來首見。

德國 IG Bau 工會發言人表示，在雇主拒絕獨立仲裁員提出的薪資建議後，工會呼籲下薩克森邦 (Lower Saxony) 成員周一罷工。而其他邦部分工廠的工人將從明天開始加入工會行列，另外工會還保留在全國範圍內舉行大規模罷工的可能性。

代表農業和林業部門的德國勞工聯合會 (IG Bau) 在其網站上的一份聲明中表示：「雇主有他們的機會，但與我們不同，他們不同意仲裁員的決定。」

報導指出，如果事態升級發展為長期的工業行動，可能會減緩大型基礎設施計畫和私人住宅建設。在此之前，今年早些時候，德國鐵路和航空業發生了一系列罷工，導致該國大部分地區的交通陷入停頓。

仲裁員 Rainer Schlegel 裁定，建築工人每月應額外獲得 250 歐元 (270 美元)，僅為工會最初要求每月增加 500 歐元的一半。工會說，Schlegel 在 5 月 3 日的提議中還規定，11 個月後，德國西部各邦的薪資漲幅為 4.15%、東部各邦的薪資漲幅略低於 5%。

IG Bau 還表示，該產業主要雇主遊說團體提出的自願將最低薪資工人的薪水提高至每小時 14 歐元的建議，低於仲裁員提出的每小時 14.38 歐元。