美國發出最嚴厲批評：以色列恐引發長期動亂

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-05-14 09:00

美國國務卿布林肯周日（12 日）對以色列在加薩的戰爭行為發出拜登政府迄今為止最嚴厲的批評，痛批以色列的戰術給無辜平民帶來慘重生命損失，可能引發長期動亂，且以軍就算全面進攻加薩城市拉法（Rafah），也無法消滅巴勒斯坦極端組織哈瑪斯。

據《美聯社》周一報導，布林肯在兩次電視採訪中強調，美方認為以軍應撤出加薩，美國也在等待以色列就加薩戰後安全和治理提出可靠計畫。

布林肯表示，數周以來，美國一直與阿拉伯國家及其他國家合作，制定加薩可靠的安全、治理、重建計畫，但「我們還沒有看到以色列拿出這樣的計畫…… 我們也需要看到這一點」。

布林肯還首次以美國官員身份公開回應了拜登政府於 5 月 10 日向國會提交的評估報告：「考慮到對兒童、婦女、男子帶來的傷害，可以合理評估，在某些情況下，以色列的行為不符合國際人道主義法。」

這份評估報告顯示，以色列在加薩使用美國提供的武器，可能違反國際人道主義法。但該報告也指出，由於加薩地帶局勢混亂，美國官員無法驗證在空襲中使用這些武器違反國際法的具體情況。